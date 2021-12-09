Директор Моргенштерна заявил, что рэпер вернётся в Россию 9 декабря

Известный рэпер Алишер Валеев, выступающий под псевдонимом Моргенштерн, может вернуться в Москву уже 9 декабря. Об этом сообщил его концертный директор.

Ранее музыканта обвинили в торговле наркотиками. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн делает это через социальные сети. Фанаты рэпера решили, что ему пришлось покинуть страну из-за возможного уголовного преследования. Однако позже стало понятно, что Моргенштерн со своей супругой просто уехал в отпуск в ОАЭ и скоро намеревается вернуться.

Его концертный директор подтвердил РИА Новости информацию о возвращении звезды в Россию и предположил, что Моргенштерн может быть в столице уже в четверг, 9 декабря.

Pravda.Ru писала, что за нарушение правил торговли алкоголем в Москве приостановили работу ресторана Kaif, принадлежащего Моргенштерну. В заведение общепита на Большой Дмитровке наведалась комиссия.

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