EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Владимира Зеленского назначили первым заместителем министра здравоохранения РФ
Трудовые мигранты хотят остаться в России навсегда
МИД РФ о предложенной Байденом встрече с НАТО по Украине: "Ничего не решено"
В ОП считают, что термин "QR-код" отпугивает россиян
В Москве задержали подозреваемого в сбыте 400 граммов героина
Жириновский рассказал, как Украина и НАТО сдадутся без войны
В Москве ищут участников драки в подземном переходе
Премьер Британии Борис Джонсон стал отцом в седьмой раз
Новый удар: Хабенский потерял близкого человека

Директор Моргенштерна заявил, что рэпер вернётся в Россию 9 декабря

Шоу-бизнес

Известный рэпер Алишер Валеев, выступающий под псевдонимом Моргенштерн, может вернуться в Москву уже 9 декабря. Об этом сообщил его концертный директор.

Директор Моргенштерна заявил, что рэпер вернётся в Россию 9 декабря

Ранее музыканта обвинили в торговле наркотиками. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн делает это через социальные сети. Фанаты рэпера решили, что ему пришлось покинуть страну из-за возможного уголовного преследования. Однако позже стало понятно, что Моргенштерн со своей супругой просто уехал в отпуск в ОАЭ и скоро намеревается вернуться.

Его концертный директор подтвердил РИА Новости информацию о возвращении звезды в Россию и предположил, что Моргенштерн может быть в столице уже в четверг, 9 декабря.

Pravda.Ru писала, что за нарушение правил торговли алкоголем в Москве приостановили работу ресторана Kaif, принадлежащего Моргенштерну. В заведение общепита на Большой Дмитровке наведалась комиссия.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Песенка спета: Моргенштерна ждёт полный запрет в России?
Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова
Последние материалы
На Украине могут ввести штрафы за отрицание вооружённой российской агрессии
Путин созвонился с Ангелой Меркель
Поклонская может быть похищена в Кабо-Верде. Вопрос в решимости Киева
Владимира Зеленского назначили первым заместителем министра здравоохранения РФ
Жизнь иноагентов в России предлагают сделать проще и веселее
Бойтесь демократий, дары приносящих
Соратник Юрия Антонова рассказал о состоянии певца после операции
Трудовые мигранты хотят остаться в России навсегда
Директор Моргенштерна заявил, что рэпер вернётся в Россию 9 декабря
МИД РФ о предложенной Байденом встрече с НАТО по Украине: "Ничего не решено"
Популярное
Мир. Новости мира
Канцлер ФРГ Шольц высказался по "Северному потоку-2" и Украине

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался о своём отношении к "Северному потоку-2" и конфликту на Украине.

Канцлер ФРГ Шольц высказался по "Северному потоку-2" и Украине
На похоронах Марк Рудинштейн подал знак с "того света"
Шоу-бизнес
На похоронах Марк Рудинштейн подал знак с "того света"
Мир. Новости мира
"Труд": 10 странам мира грозит исчезновение с лица Земли
Политика. Новости и аналитика
Госдума приняла законопроект о расширении полномочий полиции
Любовь Степушова Поклонская может быть похищена в Кабо-Верде. Вопрос в решимости Киева Любовь Степушова Усам Оздемиров Бойтесь демократий, дары приносящих Усам Оздемиров Ирина Шлионская Почему перед смертью люди видят одно и то же? Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Белый дом "сдал" Байдена: президент США говорил с Путиным не один
Шоу-бизнес
Пугачёва отреагировала на видео с тяжелобольным Данилко
Бжезинский-младший предложил нанести превентивный удар по России
Мир. Новости мира
Бжезинский-младший предложил нанести превентивный удар по России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников