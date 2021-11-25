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Ресторан покинувшего РФ Моргенштерна закрыли в Москве

Шоу-бизнес

За нарушение правил торговли алкоголем в столице приостановили работу ресторана Kaif, принадлежащего российскому рэперу Моргенштерну.

Ресторан покинувшего РФ Моргенштерна закрыли в Москве

Как сообщает РИА ФАН, в заведение общепита на Большой Дмитровке наведалась комиссия. В ходе проверки обнаружилось, что в ресторане занимаются нелегальной продажей алкоголя. Кроме того, в Kaif не смогли представить лицензию.

Ранее сообщалось, что Моргенштерн с женой Диларой уехали в Белоруссию для выступления на частном мероприятии.

Новость об отъезде рэпера вызвала большой интерес, так как накануне глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обвинил артиста в том, что он торгует наркотиками в социальных сетях.

Ксения Собчак репостнула в свой ТГ-канал текст Telegram-канала "Лидер мнений среди удобрений", в котором Алишеру припоминают его оптимистичный взгляд на бизнес в России.

— Моргенштерн, ровно год назад: "У нас прекрасная страна, чтобы делать бизнес".
— Бастрыкин вчера: Моргенштерн торгует наркотиками в соцсетях.
— СМИ сегодня утром: Моргенштерн уехал из России.
— СМИ прямо сейчас: ресторан Алишера KAIF временно закрыт, у него не нашли лицензию на продажу алкоголя.

Видимо, Алишер не принял правила игры, — гласит замечание авторов ТГ-канала.

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Моргенштерн покинул Россию после заявления Бастрыкина о наркотиках – СМИ - Москва 24
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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