Песков отреагировал на слова Моргенштерна о Дне Победы и дал ему совет

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, отреагировал на слова рэп-исполнителя Моргенштерна, который усомнился в важности празднования Дня Победы.

Песков предположил, что такое высказывание молодой человек допустил от незнания. Он посоветовал Моргенштерну обратиться к пожилым родственникам или ветеранам и поинтересоваться у них, почему День Победы так важен в России, а память о нем стараются передавать из поколения в поколение.

РИА Новости процитировало Пескова:

"Безусловно, те молодые люди, которые знамениты, которые пользуются популярностью у своих сверстников, они должны понимать, что они так или иначе несут ответственность".

Пресс-секретарь сделал акцент на том, что это должна быть именно моральная ответственность за понимание таких важных понятий, как День Победы.

Ранее Pravda.Ru сообщила, что движение "Ветераны России" жалуются на Моргенштерна в Следственный комитет.

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