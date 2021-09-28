Чем родителям школьников не угодил милейший парень Моргенштерн

Буквально вчера стало известно, что власти российских городов начали запрещать проведение концертов рэпера Алишера Валиева, больше известного как Моргенштерн.

Основной причиной называют петиции, которые мэрам и губернаторам направляют представители российской общественности.

Почему? Неужели правда, что влияние конкретно этого персонажа настолько велико, что против него "восстала" общественность? Или это всё же цензура? Или чиновники перестраховываются после того, как Мизулина обвинила Моргенштерна в том, что пермский стрелок пошёл убивать, наслушавшись его песен?

Об этом Pravda. Ru поговорила с Ириной Волынец, председателем Национального родительского комитета.

По словам Ирины Владимировны, цензура здесь совершенно точно ни при чем, потому что у нас в стране она запрещена законом.

— Как уполномоченный по правам ребенка могу сказать, что так называемое творчество Моргенштерна, было неплохо проверить на соответствие нормам законодательства. Я мало знакома с его репертуаром, но того, что видела и слышала, мне хватило с лихвой.

А ведь это все рассчитано на целевую аудиторию наших детей. Неудивительно, что у некоторых из них начинаются психические отклонения. Не все, к счастью, становятся убийцами, как один из поклонников этого рэпера — пермский убийца.

При этом Моргенштерн, я абсолютно уверена, отдает себе отчет в том, что он делает. Я посмотрела специально (это профессиональная необходимость) его интервью одному известному блогеру. Больше двух часов это выдержала. И сделала для себя выводы, что это не какой-то там парень, который сам заблуждается искренне и ведет за собой всех остальных бедных, наших несчастных детей, которые пока еще неопытны, не могут отличить добро от зла.

Вовсе нет. Он совершенно определённо и цинично себя позиционирует. Для поклонников Моргенштерн — успешный, богатый, состоявшийся. Он демонстрирует свою финансовую состоятельность, показывает дорогие машины, самолеты, красивую жизнь.

Конечно, детям тоже хочется приобщиться к этой красивой жизни. И поэтому они часто проникаются идеями, несовместимыми со здравым смыслом, со здоровой психикой, которую транслируют данные персонажи.

Сам Моргенштерн, между прочим, очень состоятелен в плане здравого смысла чисто для себя. Потому что он занимается спортом и об этом рассказывает, показывает свои тренажеры. Он придерживается здорового образа жизни. Мало похоже на экранный облик?

— Насколько известно, благотворительностью занимается.

— Да. И этим тоже привлекает к себе дополнительное внимание. Пусть занимается. Пусть он внимание привлекает только этим в будущем. Он женился недавно, то есть не является каким-то сексменьшинством. Не ведет тот распущенный половой образ жизни, который со сцены пропагандирует, романтизирует, героизирует.

Он, по сути, в каких-то таких интервью не скрывает, что сам не живет так, как его экранный персонаж. Но дети-то интервью эти не смотрят. Для них этот кумир — другой:

алкоголик/наркоман/сексуально распущенный/и так далее - ему такому они хотя подражать.

Получается, что-то, чем кумир только зарабатывает, становится для подростков нормой, к которой надо стремиться. Вот против этого "ополчились" родители. И правильно сделали.