"Ветераны России" не простили Моргенштерну его слов про День Победы

Движение "Ветераны России" жалуются в Следственный комитет (СК) из-за высказывания Моргенштерна о бессмысленности празднования Дня Победы.

Как сообщает Telegram-канал издания "Подъем", общественно-патриотическое движение не намерено спускать с рук слова рэпера Алишера Валеева (настоящее имя Моргенштерна) его заявлений, связанных с главным днём воинской славы России.

Председатель движения Ильдар Резяпов увидел в словах рэпера оскорбление исторической памяти.

По словам Резяпова, музыкант "не дружит со своей головой, не помнит, благодаря кому и чему он живет на этой земле".

Он отметил, что артиста нужно пороть. Председатель движения считает, что наказать рэпера будет непросто, так как он объявит свои слова субъективным мнением.

Ранее Моргенштерн в интервью Ксении Собчак сказал, что не понимает смысла празднования Дня Победы.

"И до сих пор из года в год тратятся на это миллионы, это празднуют. Скрепы это, может, какие-то, я не понимаю. Блин, наверное, гордиться просто нечем", — сказал Моргенштерн.

Исполнитель убеждён, что стране нужно двигаться дальше, а не праздновать успехи прошлого.

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