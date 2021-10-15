EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Сенатор выступил за предоставление гражданства РФ детям в смешанных браках
Погранслужба Польши: Белоруссия организует людей для штурма границы
Путин о трудовых мигрантах: "как минимум русский язык нужно знать"
Украинский депутат назвал Саакашвили "гастролёром-аферистом"
Путин: не стоит торопиться с признанием талибов*
Адвокат Саакашвили надеется, что президент Грузии помилует его подзащитного
Журналиста Можейко обвинили в разжигании социальной вражды
Эксперт объяснил, почему США призвали РФ заботиться об энергобезопасности Европы
ФРГ предложила расширить санкции против Минска из-за мигрантов на границах с ЕС

Юрист о психиатрической экспертизе песен Моргенштерна: "Заработались"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звёздный адвокат Сергей Жорин прокомментировал психиатрическую экспертизу творчества Моргенштерна, которую провели сотрудники красноярского психоневрологического диспансера.

Юрист о психиатрической экспертизе песен Моргенштерна: "Заработались"

Адвокат отмечает, что частное мнение специалиста не должно становиться поводом запретить чьё-либо творчество.

Юрист, который защищал Моргенштерна в суде по делу о пропаганде наркотиков, рассказал, что песни рэпера подвергли анализу в Краевом психоневрологическом диспансере № 1 в Красноярске. Специалисты пришли к заключению, что песни артиста представляют опасность для подрастающего поколения.

Сергей Жорин считает, что всё это похоже на юмористический очерк.

"Может, они немного заработались со своим контингентом, решили развеяться и стали изучать творчество Моргенштерна. Но когда они пришли к выводу, что оно пагубное, я поймал себя на мысли — слава богу, что в моём детстве и юности не было ни красноярских психиатров, ни лиг по защите интернета", — цитирует слова адвоката Пятый канал.

Юрист отмечает, что с таким же успехом эксперты могут предъявить претензии к песням таких легендарных групп, как "Гражданская оборона", "Сектор Газа" или даже "Ласковый май". Поводом к запретительству может стать упоминание сигарет или нецензурная брань.

"Заказывать экспертизы психиатрам на предмет различного творчества — это очень креативно. Слава богу, что люди пока ещё могут сами разобраться, нравится им группа или не нравится", — сказал звёздный юрист.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Суд над MORGENSHTERN. Полный отчет
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
Последние материалы
В России развивают АЭС, потому что это зелёная энергетика
Модный эксперт перечислил топовые цвета этой осени
Погранслужба Польши: Белоруссия организует людей для штурма границы
Путин о трудовых мигрантах: "как минимум русский язык нужно знать"
Украинский депутат назвал Саакашвили "гастролёром-аферистом"
Рок-музыканта Вячеслава Бутусова наградили орденом РПЦ
Путин: не стоит торопиться с признанием талибов*
Адвокат Саакашвили надеется, что президент Грузии помилует его подзащитного
Журналиста Можейко обвинили в разжигании социальной вражды
Эксперт объяснил, почему США призвали РФ заботиться об энергобезопасности Европы
Популярное
Здоровье
Синдром Аарскога-Скотта - редкое генетическое заболевание

Синдром Аарскога-Скотта имеет также название "фациодигитогенитальная дисплазия". Это редкое заболевание встречается с вероятностью один на миллион. Врачи рассказали подробнее о необычной болезни.

Синдром Аарскога-Скотта - редкое генетическое заболевание
Доктор школы Хопкинса: в борьбе с пандемией власти делают неверную ставку
Здоровье
Доктор школы Хопкинса: в борьбе с пандемией власти делают неверную ставку
Российский шоу-бизнес
Больному COVID-19 Александру Серову стало хуже
Бывший СССР
Казахстанский политолог: нельзя внедрять казахский язык, запрещая русский
Любовь Степушова Сплотимся против России и станет теплее: Боррель удивил политиканством Любовь Степушова Дмитрий Соколов От штрафа до расстрела: как в мире борются с пьяными за рулём Дмитрий Соколов Игорь Буккер COVID-19: всплывают доказательства подготовки к биовойне Игорь Буккер
Здоровье
Длительность естественного иммунитета у перенёсших COVID-19 установили учёные
Политика. Новости и аналитика
США требуют убрать российские ракеты из Европы
Показания Собчак не совпали со свидетельством водителя "Мерседеса"
Общество
Показания Собчак не совпали со свидетельством водителя "Мерседеса"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников