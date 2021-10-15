Юрист о психиатрической экспертизе песен Моргенштерна: "Заработались"

Звёздный адвокат Сергей Жорин прокомментировал психиатрическую экспертизу творчества Моргенштерна, которую провели сотрудники красноярского психоневрологического диспансера.

Адвокат отмечает, что частное мнение специалиста не должно становиться поводом запретить чьё-либо творчество.

Юрист, который защищал Моргенштерна в суде по делу о пропаганде наркотиков, рассказал, что песни рэпера подвергли анализу в Краевом психоневрологическом диспансере № 1 в Красноярске. Специалисты пришли к заключению, что песни артиста представляют опасность для подрастающего поколения.

Сергей Жорин считает, что всё это похоже на юмористический очерк.

"Может, они немного заработались со своим контингентом, решили развеяться и стали изучать творчество Моргенштерна. Но когда они пришли к выводу, что оно пагубное, я поймал себя на мысли — слава богу, что в моём детстве и юности не было ни красноярских психиатров, ни лиг по защите интернета", — цитирует слова адвоката Пятый канал.

Юрист отмечает, что с таким же успехом эксперты могут предъявить претензии к песням таких легендарных групп, как "Гражданская оборона", "Сектор Газа" или даже "Ласковый май". Поводом к запретительству может стать упоминание сигарет или нецензурная брань.

"Заказывать экспертизы психиатрам на предмет различного творчества — это очень креативно. Слава богу, что люди пока ещё могут сами разобраться, нравится им группа или не нравится", — сказал звёздный юрист.

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