Александра Градского отпевали в Новодевичьем монастыре. Церковная церемония была максимально засекречена.
Легендарного маэстро похоронили на Ваганьковском кладбище 1 декабря. За день до этого о душе усопшего помолились священнослужители и самые близкие люди в монастырских стенах.
Как сообщает "Комсомольская правда", гроб с телом музыканта привезли в монастырь 30 ноября. Все организационные моменты взял на себя старший сын композитора от Натальи Фартышевой — Даниил Градский.
На панихиде присутствовали только самые близкие люди: жена Марина Коташенко, старшие дети и преданные друзья Градского.
Есть предположение, что родственники музыканта предпочли провести православное таинство тайно, так как не хотели излишнего внимания журналистов в момент, когда нужно было помолиться о душе усопшего.
Градский завещал похоронить себя рядом с матерью, которая приобщила его к музыке и помогла полюбить творчество. Родные покойного, однако, решили, что Градский достоин покоиться на Ваганьковском кладбище, где традиционно находят упокоение выдающиеся личности.
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