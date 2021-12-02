Последние дни перед смертью рядом с Градским были посторонние люди

Градский проводил последние дни своей жизни в обществе сиделки. Стало известно, где в это время была молодая супруга композитора.

Друг Градского журналист Андрей Караулов объяснял, что маэстро не хватало руки близкого человека, когда с ним случилась беда.

Приятель музыканта отмечал, что композитор, когда его госпитализировали? сопровождала поклонница, которая случайно оказалась на месте трагедии. Композитор держал за руку незнакомую женщину, так как очень нуждался в поддержке.

Сиделку музыканту, у которого были проблемы с ногами, наняла бывшая жена Ольга.

Супруга Градского вместе детьми находилась в это время за городом, где она часто проводила время.

Молодая супруга народного артиста России Марина Коташенко с сыновьями Сашей и Ваней предпочитала жить за городом, а музыкант приезжал к семье в свободные от работы дни.

Так как Градский был задействован на съёмках в шоу "Голос", он ночевал в столице.

Народный артист России скончался 28 ноября на 73-м году жизни от инфаркта головного мозга. 1 декабря Градского с почестями похоронили на Ваганьковском кладбище.

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