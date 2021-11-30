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Друг Градского рассказал, что музыкант предчувствовал смерть: "Жить он не хотел"

Шоу-бизнес

Журналист и близкий друг Александра Градского уверен, что композитор чувствовал скорую смерть и, попрощавшись с родными, упорно отказывался от медицинской помощи.

Друг Градского рассказал, что музыкант предчувствовал смерть: "Жить он не хотел"

Андрей Караулов, которого с Градским связывала крепкая дружба, рассказал, что поведение музыканта было в некоторой степени самоубийственным. Ролик журналиста, размещённый в YouTube, так и называется "Самоубийство Саши".

Градский не отказывался от съёмок в шоу "Голос", несмотря серьёзные проблемы с ногой, возникшие после перелома. Его состояние стремительно ухудшалось, но музыкант избегал больниц и врачей.

"Он никому не был нужен. Сашин телефон звонил, и ордена ему давали, но умирать он уехал в полном беспамятстве и сжимал руку своей подруги — просто поклонницы, которая оказалась рядом в тот момент, когда за ним приехали врачи. Ему нужна была чья-то рука. Всё это страшно…" — рассказал о последних часах жизни композитора Караулов в своём YouTube-канале.

Журналист отметил, что люди часто неправильно представляют себе смерть именитых личностей. Всё на самом деле происходит гораздо прозаичнее, чем в кино.

"Это один из самых страшных уходов, какие были на моих глазах. У нас после 70 люди умирают в основном тяжело, не как Гете — окруженные родственниками, славой…" — сказал Караулов.

Градский в лёгкой форме перенёс коронавирус, но при этом знал, что дни его сочтены. Музыкант заранее попрощался с близкими.

"У него минимум три дня был инсульт. Рядом находились сиделка, а также подруга Саши. Родные были где-то за городом, у всех свои дела. Он и не хотел, чтобы ему мешали умирать. Жить он не хотел", — сказал Караулов.

Даже после инсульта Градский не хотел видеть рядом с собой врачей.

"Саша простился со всеми, перенеся "ковид". Он считал, что всем всё сделал, и с него хватит", — поделился своим взглядом на ситуацию Караулов.

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Умер Александр Градский
Автор: Елена Былкина
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