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Друг Градского рассказал о страданиях музыканта перед смертью

Шоу-бизнес

Журналист Андрей Караулов, который был близким другом Градского, рассказал о состоянии и поведении композитора перед смертью.

Друг Градского рассказал о страданиях музыканта перед смертью

Проблемы со здоровьем Александра Градского не были ни для кого секретом. Во время съёмок шоу "голос" за кулисами дежурили врачи на тот случай, если музыканту внезапно станет плохо.

Несмотря на слабое здоровье, маэстро не отказывался от наставнической работы в популярном проекте. Андрей Караулов, близко знавший Градского, объяснил, что на съёмки шоу "Голос" музыканта приходилось приносить на носилках.

"Он уже не ходил, не хотел ходить. Операция на ноге была сделана замечательно, но Саша так и не встал на ноги. Во время съёмок ему стало плохо. Это всё после ковида. Он так и не смог похудеть, хотя надежда на это была", — рассказал журналист в своём YouTube-канале.

Свой выпуск Караулов назвал "Самоубийство Саши". 

Легендарный музыкант, которого называют основателем русского рока, умер 28 ноября на 73-м году жизни в реанимации. Врачи пытались спасти жизнь музыканту, но повреждения головного мозга привели к необратимым процессам, которые закончились смертью признанного мэтра российского эстрады.

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Самоубийство Саши
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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