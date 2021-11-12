EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Число заболевших детей удвоилось в новую волну COVID-19 в Москве
Песков опроверг заявления США о готовности РФ вторгнуться на Украину.
Иммунолог усомнился в эффективности БАДов против коронавируса
В Болгарии погибший в ДТП ребёнок зарегистрирован как жертва COVID-19
Песков: у Путина сохраняются высокие титры антител к коронавирусу
Пермский студент планировал расстрелять преподавателей
Эксперт: допуск украинских компаний к сертификации "СП-2" грозит затянуть её
В Госдуме предложили убрать накопительную часть пенсии
"Виноват сам": на племзаводе в Луховицах объяснили нападение быка на работника

Мать Шаляпина объяснила, как стала обвиняемой по делу о взятках

Шоу-бизнес

Мать шоумена Прохора Шаляпина Елена Колесникова уверила, что её подставили на работе. Женщина скоро предстанет перед судом, ей грозит тюремный срок.

Мать Шаляпина объяснила, как стала обвиняемой по делу о взятках

Родительница Прохора Шаляпина Елена Колесникова объяснила, что не считает себя виновной, так как не совершала ничего противоправного. Женщина убеждена, что стала жертвой недоброжелателей.

"Я никому ни в чём не помогала. У меня на работе есть недобросовестные сотрудники, в частности, отдел кадров, которые мне подсунули эти бумаги подписать. У меня доступа к делам осуждённых не было, это работа завхозов, но не моя никак", — цитирует слова Колесниковой Телеканал "360".

Подозреваемая отметила, что надеется на справедливое решение суда по её делу.

Елену Колесникову подозревают в получении взяток от заключённых. Версия следователей гласит, что сотрудница медицинского учреждения выписывала осуждённым освобождение от исправительных работ за денежное вознаграждение.

Прохор Шаляпин убеждён, что его родительницу оклеветали. Певец обратился за помощью к правозащитнице Екатерине Гордон.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ТЮРЕМНЫЙ СРОК ДЛЯ МАТЕРИ ПРОХОРА ШАЛЯПИНА
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
Последние материалы
Собчак высмеяла подругу Тимати из-за родинок, "помогающих стать богатой"
Чем лучше, тем хуже: вопрос трудовых мигрантов ставит власти перед дилеммой
Количество мигрантов на белорусско-польской границе растёт
Число заболевших детей удвоилось в новую волну COVID-19 в Москве
Песков опроверг заявления США о готовности РФ вторгнуться на Украину.
Иммунолог усомнился в эффективности БАДов против коронавируса
Мать Шаляпина объяснила, как стала обвиняемой по делу о взятках
В Болгарии погибший в ДТП ребёнок зарегистрирован как жертва COVID-19
Песков: у Путина сохраняются высокие титры антител к коронавирусу
Пермский студент планировал расстрелять преподавателей
Популярное
Новости спорта
Фигуристка Хендрикс покорила болельщиков прокатом и откровенным костюмом

На Гран-при по фигурному катанию в Турине внимание болельщиков было приковано не только к россиянкам, ставшими безоговорочными лидерами.

Фигуристка Хендрикс покорила болельщиков прокатом и откровенным костюмом
Светлана Тихановская дала совет Кремлю
Мир. Новости мира
Светлана Тихановская дала совет Кремлю
Мир. Новости мира
В ЕС ответили на угрозы Лукашенко перекрыть транзит газа в случае санкций
Мир. Новости мира
Мигранты платили по $2600, чтобы попасть в Белоруссию
Усам Оздемиров Чем лучше, тем хуже: вопрос трудовых мигрантов ставит власти перед дилеммой Усам Оздемиров Ирина Шлионская Цифровое "клонирование" — аналог бессмертия? Ирина Шлионская Любовь Степушова Лукашенко согласовал с Москвой перекрытие газопровода "Ямал-Европа" Любовь Степушова
Здоровье
В Москве стартует третья фаза исследований вакцины от COVID-19 для подростков
Экономика и бизнес
Будет очень больно: как Россия может ответить на санкции против "Аэрофлота"
Литва готова отражать штурм мигрантов, которых к границе "завозят грузовиками"
Мир. Новости мира
Литва готова отражать штурм мигрантов, которых к границе "завозят грузовиками"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников