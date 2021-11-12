Мать Шаляпина объяснила, как стала обвиняемой по делу о взятках

Мать шоумена Прохора Шаляпина Елена Колесникова уверила, что её подставили на работе. Женщина скоро предстанет перед судом, ей грозит тюремный срок.

Родительница Прохора Шаляпина Елена Колесникова объяснила, что не считает себя виновной, так как не совершала ничего противоправного. Женщина убеждена, что стала жертвой недоброжелателей.

"Я никому ни в чём не помогала. У меня на работе есть недобросовестные сотрудники, в частности, отдел кадров, которые мне подсунули эти бумаги подписать. У меня доступа к делам осуждённых не было, это работа завхозов, но не моя никак", — цитирует слова Колесниковой Телеканал "360".

Подозреваемая отметила, что надеется на справедливое решение суда по её делу.

Елену Колесникову подозревают в получении взяток от заключённых. Версия следователей гласит, что сотрудница медицинского учреждения выписывала осуждённым освобождение от исправительных работ за денежное вознаграждение.

Прохор Шаляпин убеждён, что его родительницу оклеветали. Певец обратился за помощью к правозащитнице Екатерине Гордон.

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