Шаляпин обратился к юристу, чтобы спасти мать от уголовного наказания

Прохор Шаляпин пытается помочь родной матери, которую обвиняют в получении взяток. Шоумен попросил помощи у правозащитницы Екатерины Гордон.

Прохор Шаляпин опубликовал в своём Instagram-аккаунте фото с Екатериной Гордон.

"С красавицей, умницей, правозащитником Катей Гордон @katyagordon в её новом просторном офисе. Обсудили вопиющий беспредел, который развернулся вокруг моей мамы в Волгограде. Будем бороться вместе с @gordonsons.ru за справедливость! Спасибо @gordonsons.ru за поддержку!!!" — написал певец в своём Instagram-аккаунте.

Уголовное дело в отношении матери Прохора Шаляпина Елены Колесниковой рассматривает Краснооктябрьский районный суд Волгограда. Женщину, работающую в одном из медицинских учреждений Волгограда, обвиняют в получении взяток от осуждённых. По версии следствия, Колесникова за денежное вознаграждение освобождала заключённых от исправительных работ.

Звёздный адвокат Александр Бенхин в интервью Пятому каналу ранее объяснил, что женщина, вероятнее всего, избежит тюремного заключения.

"Общались мы со многими мэтрами юриспруденции, и все сходятся во мнении, что тут надо инкриминировать самоуправство. А по самоуправству она получит либо условный срок, либо штраф. Да, виновата. Но простая русская женщина, бедная. Сажать её было бы чересчур", — отметил звездный юрист.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.