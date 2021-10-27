Baza: мать Шаляпина предстанет перед судом за махинации

Родительница шоумена Прохора Шаляпина Елена Колесникова села на скамью подсудимых за взятку и служебный подлог.

Как сообщает Telegram-канал Baza, мама Шаляпина работала сестрой-хозяйкой в волгоградской клинической больнице №12. Елена Колесникова, по данным канала, проводила махинации с заключёнными, которых отправляют в медицинское учреждение на исправительные работы.

Женщина, согласно своим служебным обязанностям, должна была давать заключённым поручения и заполнять табеля учёта рабочего времени. За денежное вознаграждение (от 10 до 16 тыс руб.) Колесникова предлагала заключённым избежать работы, после чего фиктивно заполняла табеля.

Правоохранительные органы выявили несколько подобных эпизодов в работе Колесниковой за период с 2019 по 2021 год. Колесникова сначала признала свою вину, но потом отказалась от показаний. Сейчас дело рассматривают в суде.

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