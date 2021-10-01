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Прохор Шаляпин не претендует от наследство покойной супруги

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

42-летняя супруга Прохора Шаляпина, бизнес-леди Татьяна Клаудиа Дэвис, умерла из-за осложнений, вызванных COVID-19. Мать артиста уверена, что её сын оставит всё имущество родителям умершей жены.

Прохор Шаляпин не претендует от наследство покойной супруги

Мать Прохора Шаляпина Елена Колесникова с негодованием отнеслась к предположению о том, что Шаляпин придумал историю с женитьбой и смертью жены.

"Ну это вообще какой-то бред. Это разве игрушки? Чтобы у тех, кто такое пишет, языки отсохли, я хотела бы пожелать. Этот как они себе представляют? Что Таня потом раз — и воскреснет? Вообще они там что ли все поозверели сочинять такое? Я прямо боюсь заходить в Интернет", — цитирует слова женщины NEWS.ru.

Колесникова объяснила, что Прохор до последнего надеялся, что его супруга справится с болезнью. Он мечтал поехать с Татьяной в свадебный круиз, однако судьба распорядилась иначе.

Родительница выпускника "Фабрики звёзд" не сомневается, что её сын поступит по совести и оставит всё имущество жены родителям Татьяны Дэвис. Пока же Прохор не может оправиться от шока.

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УМЕРЛА жена ПРОХОРА ШАЛЯПИНА 42-летняя Татьяна Клаудиа Дэвис
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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