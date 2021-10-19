Суд разрешил Канье Уэсту поменять имя

Верховный суд Лос-Анджелеса удовлетворил прошение экс-супруга Ким Кардашьян Канье Уэста о смене имени. Рэпер вписал в документы имя Йе, которое раньше было его сценическим псевдонимом.

Как сообщил портал TMZ, американский артист попрощался со своим именем и фамилией среднего рода.

По информации издания, бывшая жена рэпера фотомодель Ким Кардашьян Уэст после бракоразводного процесса не собирается менять ни свое имя, ни имена их общих детей.

В августе этого года Уэст написал заявление в судебные органы для официальной смены имени. В качестве объяснения этого шага музыкант написал "личные причины".

Три года назад Уэст выпустил альбом "Йе". Исполнитель объяснил, что это слово часто встречается в Библии и переводится как "ты".

Уэсту приписывают роман с американской моделью русского происхождения Ириной Шейк. Королева подиума рассказала, что её личная жизнь не стоит на месте, в ней всегда что-то происходит, но она предпочитает не делиться этим с публикой, держа в секрете свои отношения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.