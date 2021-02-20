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Ким Кардашьян и Канье Уэст подали на развод

Шоу-бизнес » Зарубежный

Звёздная пара расходится без скандала, сумев договориться о совместной опеке над детьми.

Звезда Голливуда Ким Кардашьян стала инициатором развода с рэпером Канье Уэстом. В СМИ давно множились слухи о нарастающем конфликте в семье одной из популярных актрис США.

По данным прессы, Кардашьян и Уэст расстаются мирно. Им удалось прийти к совместному решению по поводу опеки над детьми. В браке родились четверо детей.

Супруги, прожившие вместе семь лет, начали делить имущество.

Иностранные СМИ сообщают, что рэпер вывез из дома Кардашьян ценную коллекцию обуви, которая насчитывает около 500 пар.

Среди возможных причины расставания, зарубежная пресса называет проблемы с психическим здоровьем рэпера.

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Автор: Елена Былкина
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