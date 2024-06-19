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Космическое происхождение жизни на Земле подвергли сомнению: ключом к её зарождению могло стать самородное железо

В Гренландии нашли источник фосфора для возникновения жизни на Земле

2:30
Наука

Минералоги Санкт-Петербургского университета нашли на острове Диско (Гренландия) возможный источник пребиотического фосфора, без которого невозможно появление жизни. О своём открытии они рассказали в журнале Geoscience Frontiers, сообщает пресс-служба СПбГУ.

В Гренландии нашли источник фосфора для возникновения жизни на Земле
Фото: Flickr by Free Public Domain Illustrations by rawpixel is licensed under CC BY 2.0

«Фосфор ― один из ключевых элементов, необходимых для возникновения и поддержания жизни. Одна из основных концепций предполагает, что источником растворимого реакционноспособного фосфора могут быть фосфиды, которые содержат его в отрицательной степени окисления и легко окисляются до химически активных соединений фосфора. Тем не менее фосфиды практически неизвестны на современной Земле, так как они образуются в резко восстановительных условиях», – объясняет доцент кафедры минералогии СПбГУ Олег Верещагин.

Сейчас господствует гипотеза о космическом происхождении пребиотического фосфора – что он занесён к нам с метеоритами.

При исследовании вулканических пород с острова Диско учёные обнаружили целый комплекс фосфорсодержащих минералов, ассоциирующих с самородным железом. «Самородное железо, доминирующий компонент в минеральной ассоциации фосфидов, также может быть источником фосфора, поскольку оно легко окисляется и может содержать достаточное количество фосфора», ― продолжает Верещагин.

Почти всё железо на Земле встречается в виде оксидов. Самородное железо могло образоваться только при полном отсутствии кислорода, то есть в резко восстановительных условиях, благоприятных и для появления фосфора в отрицательной степени окисления. Учёные полагают, что такие условия были вполне возможны на ранней Земле, например при контакте базальтов в приповерхностных условиях с сильным восстановителем – углеводородами, метаном или водородом.

Подтверждением этой версии служит ещё ряд сделанных там же находок. «В частности, мы установили ряд минералов, характерных для метеоритов (таких как никельфосфид, шрейберзит, тенит, безводные фосфаты железа с натрием). Наконец, мы обратили внимание на примесь фосфора в самородном железе и сделали предположение, что не только фосфиды, но и железо могло быть источником пребиотического фосфора», ― заключил Верещагин.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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