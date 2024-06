Космическое происхождение жизни на Земле подвергли сомнению: ключом к её зарождению могло стать самородное железо

Минералоги Санкт-Петербургского университета нашли на острове Диско (Гренландия) возможный источник пребиотического фосфора, без которого невозможно появление жизни. О своём открытии они рассказали в журнале Geoscience Frontiers, сообщает пресс-служба СПбГУ.

Фото: Flickr by Free Public Domain Illustrations by rawpixel is licensed under CC BY 2.0