Впервые обнаружено так много углеводородов вокруг молодой звезды, где может образоваться похожая на Землю планета

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил необычайно богатый углеводородами состав газово-пылевого диска вокруг молодой звезды, сообщила NASA со ссылкой на исследование международной команды астрофизиков.
Именно у таких звёзд чаще образуются скалистые планеты, подобные Земле, нежели газовые гиганты. Но о химии далёких протопланетных дисков до сих пор было мало известно — наблюдениям мешает наша мощная атмосфера.
Всё поменялось с запуском орбитальной обсерватории "Джеймс Уэбб". "У "Уэбба" лучше чувствительность и спектральное разрешение, чем у предыдущих инфракрасных космических телескопов", — объяснил Адитья Арабхави из Университета Гронингена в Нидерландах, возглавлявший исследование.
В окрестностях звезды ISO-ChaI 147 возрастом от 1 до 2 миллионов лет и массой 0,11 от солнечной нашли 13 разных углеродсодержащих молекул, в том числе этан C2H6 (впервые за пределами Солнечной системы), этилен C2H4, пропин C3H4 и метиловый радикал CH3. На сегодня это самый богатый углеводородный химический состав протопланетного облака.
"Эти молекулы уже были обнаружены в нашей Солнечной системе, например, в таких кометах, как 67P/Чурюмова-Герасименко и C/2014 Q2 Лавджой", — сообщил Арабхави.
По его мнению, планеты, которые образуются из газа такого состава, будут бедны углеродом — как и наша Земля.
Уникальное открытие — обычно в таких объектах преобладают кислородсодержащие молекулы, такие как вода и углекислый газ, заметила Инга Камп, также из Гронингенского университета.
"Невероятно, что мы можем обнаружить и количественно оценить количество молекул, которые мы хорошо знаем на Земле, таких как бензол, в объекте, находящемся на расстоянии более 600 световых лет", — восхищена Аньес Перрен из Национального центра научных исследований во Франции.
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