Впервые обнаружено так много углеводородов вокруг молодой звезды, где может образоваться похожая на Землю планета

"Джеймс Уэбб" нашёл множество углеводородов вокруг молодой звезды ISO-ChaI 147

Наука

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил необычайно богатый углеводородами состав газово-пылевого диска вокруг молодой звезды, сообщила NASA со ссылкой на исследование международной команды астрофизиков.

Фото: NASA is licensed under public domain

Именно у таких звёзд чаще образуются скалистые планеты, подобные Земле, нежели газовые гиганты. Но о химии далёких протопланетных дисков до сих пор было мало известно — наблюдениям мешает наша мощная атмосфера.

Всё поменялось с запуском орбитальной обсерватории "Джеймс Уэбб". "У "Уэбба" лучше чувствительность и спектральное разрешение, чем у предыдущих инфракрасных космических телескопов", — объяснил Адитья Арабхави из Университета Гронингена в Нидерландах, возглавлявший исследование.

В окрестностях звезды ISO-ChaI 147 возрастом от 1 до 2 миллионов лет и массой 0,11 от солнечной нашли 13 разных углеродсодержащих молекул, в том числе этан C 2 H 6 (впервые за пределами Солнечной системы), этилен C 2 H 4 , пропин C 3 H 4 и метиловый радикал CH 3 . На сегодня это самый богатый углеводородный химический состав протопланетного облака.

"Эти молекулы уже были обнаружены в нашей Солнечной системе, например, в таких кометах, как 67P/Чурюмова-Герасименко и C/2014 Q2 Лавджой", — сообщил Арабхави.

По его мнению, планеты, которые образуются из газа такого состава, будут бедны углеродом — как и наша Земля.

Уникальное открытие — обычно в таких объектах преобладают кислородсодержащие молекулы, такие как вода и углекислый газ, заметила Инга Камп, также из Гронингенского университета.

"Невероятно, что мы можем обнаружить и количественно оценить количество молекул, которые мы хорошо знаем на Земле, таких как бензол, в объекте, находящемся на расстоянии более 600 световых лет", — восхищена Аньес Перрен из Национального центра научных исследований во Франции.