Коростелёв сообщил о секретных малоизвестных функциях Telegram

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Telegram имеет множество функций, которые делают пользование мессенджером удобнее. О них подробнее рассказал руководитель отдела продвижения продуктов компании "Код Безопасности" Павел Коростелёв.

Можно удалить сообщения за определённый период. Для этого нужно нажать на плашку с датой в любом чате, после чего откроется календарь. Здесь можно выбрать необходимые дни и полностью стереть переписку. Функция доступна только в личных чатах, пишет Газета.Ru.

Также Telegram позволяет отправлять отложенные сообщения. Для этого следует написать текст, затем нажать кнопку отправки и выбрать пункт "Отправить позже". Данную функцию можно использовать как напоминание собеседнику, отметил Коростелёв.

"Если вы грешите на память, то Telegram может стать отличным "будильником". Алгоритм действий тот же, что и с функцией отложенной отправки, только надо перейти в "Избранное". Здесь так же печатаем необходимый текст, например, "позвонить маме", зажимаем кнопку отправки и выставляем время", — рассказал эксперт.

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