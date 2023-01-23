IT-эксперт Клименко: Telegram принял в себя всё запрещённое и активно развивается

Telegram — технологичный мессенджер, которому повезло с запрещением Instagram* и Facebook* в России. Об этом заявил владелец компании LiveInternet Герман Клименко, комментируя в интервью Pravda.Ru выход Telegram на первое место рейтинга активности пользователей в 2022 году.

По мнению эксперта, в Telegram перешла аудитория, которая отказалась от ведения аккаунтов в соцсетях компании Meta** и не захотела переходить во "Вконтакте".

"WhatsApp меньше работает с комьюнити, а основатель Telegram Павел Дуров, возможно, имея большой опыт по созданию "Вконтакте" целенаправленно двигает свой продукт от мессенджера в сторону соцсетей. И поэтому Telegram в РФ больше воспринимается как мессенджер, наделённый социальными свойствами, ведь там есть чат-боты, каналы, комментарии, лайки. Поэтому он принял в себя всё запрещённое и развивается достаточно активно", — сказал Клименко.

Собеседник Pravda.Ru напомнил, что Роскомнадзор признал Telegram иностранным мессендежром, однако прямого запрета на этот ресурс нет. Владелец LiveInternet подчеркнул: поводы для беспокойства о судьбе Telegram могут появиться лишь в случае введения ограничений против YouTube.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Telegram впервые обошёл WhatsApp по объёму трафика пользователей из РФ. Как подчёркивает издание, за год его аудитория среди абонентов Tele2 увеличилась почти на 50 процентов.

* Принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

** Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.