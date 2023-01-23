Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Глава МИД Лавров назвал войну России и Запада не гибридной, а почти настоящей
Марин ле Пен: Киеву нельзя поставлять тяжёлые танки
Премьер-министр Японии Фумио Кисида: Япония намерена срочно повысить рождаемость в стране
Gazeta Wyborcza: школьники в Польше унижают и оскорбляют украинских детей
Родители школьников протестуют против "разговоров о важном" с Егором Кридом
Минобороны: на Красно-Лиманском направлении ВСУ потеряли до 70 человек личного состава
Лавров: украинский кризис, как гнойник, вызревал при прямом потакательстве Запада
Минобороны: ВС РФ уничтожили РСЗО HIMARS ВСУ вместе с экипажем на Днепровском направлении
Женщинам за время беременности нужно пройти не менее чем через семь УЗИ

IT-эксперт Клименко: Telegram принял в себя всё запрещённое и активно развивается

Общество

Telegram — технологичный мессенджер, которому повезло с запрещением Instagram* и Facebook* в России. Об этом заявил владелец компании LiveInternet Герман Клименко, комментируя в интервью Pravda.Ru выход Telegram на первое место рейтинга активности пользователей в 2022 году.

IT-эксперт Клименко: Telegram принял в себя всё запрещённое и активно развивается

По мнению эксперта, в Telegram перешла аудитория, которая отказалась от ведения аккаунтов в соцсетях компании Meta** и не захотела переходить во "Вконтакте".

"WhatsApp меньше работает с комьюнити, а основатель Telegram Павел Дуров, возможно, имея большой опыт по созданию "Вконтакте" целенаправленно двигает свой продукт от мессенджера в сторону соцсетей. И поэтому Telegram в РФ больше воспринимается как мессенджер, наделённый социальными свойствами, ведь там есть чат-боты, каналы, комментарии, лайки. Поэтому он принял в себя всё запрещённое и развивается достаточно активно", — сказал Клименко.

Собеседник Pravda.Ru напомнил, что Роскомнадзор признал Telegram иностранным мессендежром, однако прямого запрета на этот ресурс нет. Владелец LiveInternet подчеркнул: поводы для беспокойства о судьбе Telegram могут появиться лишь в случае введения ограничений против YouTube.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Telegram впервые обошёл WhatsApp по объёму трафика пользователей из РФ. Как подчёркивает издание, за год его аудитория среди абонентов Tele2 увеличилась почти на 50 процентов.

* Принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

** Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Минобороны Польши заявило о тактике России схемой удара ВС РФ по Варшаве из Германии

Минобороны Польши сообщило местным парламентариям о своём видении планов РФ по вторжению на территорию страны.

Минобороны Польши заявило о тактике России схемой удара ВС РФ по Варшаве из Германии
Рогов: два украинских офицера элитного подразделения ВСУ перешли на сторону ВС РФ
Рогов: два украинских офицера элитного подразделения ВСУ перешли на сторону ВС РФ
Арестович: Россия пыталась провести "изящную молниеносную спецоперацию" на Украине
Военкор Сладков заявил, что "точно будет" вторая волна частичной мобилизации
Шведы решили испытать свою суперсовременную гаубицу Archer на украинском полигоне Андрей Николаев Знак зодиака 23 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Нужно "подсластить" горький урок постсоветской истории Сергей Лебедев
ВС РФ сбили над Артёмовском вертолёт ВСУ, пытавшийся эвакуировать старших офицеров
Шеремет допустил расширение границ СВО из-за поддержки ВСУ со стороны Запада
Шольц неожиданно заговорил о Путине и Украине посреди речи к французам
Шольц неожиданно заговорил о Путине и Украине посреди речи к французам
Последние материалы
Ермак: Украине для победы необходимо не 10-20 танков, а несколько сотен
РВ: российские десантники разгромили опорные пункты ВСУ в лесу под Кременной
Глава МИД Италии Таяни: ЕС начнёт склонять Киев к переговорам с РФ, когда та прекратит обстреливать инфраструктуру Украины
Актриса Марина Аниканова: Находящийся в коме Роман Костомаров болен вирусом
Пушилин пообещал построить новое жильё в Соледаре
Леонков заявил, что США отдали Киеву всю советскую бронетехнику, чтобы загрузить свой ВПК
Представитель ГУР Скибицкий спрогнозировал активные бои в Донбассе в начале весны 2023 года
Песков: расплачиваться за военную помощь Киеву придётся украинскому народу
Геннадий Болгарин об упавшей с лестницы Ларисе Удовиченко: "Как выпьет, тянет на подвиги"
NYT: военные действия на Украине вступили в "более смертоносную и судьбоносную фазу"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников