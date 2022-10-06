Павел Дуров: хакеры могут украсть личные данные пользователей WhatsApp

Личные данные пользователей мессенджера WhatsApp могут оказаться в руках злоумышленников, предупредил создатель Telegram Павел Дуров.

Для этого хакеры могут рассылать вредоносное видео или просто совершить видеозвонок, пояснил он.

"Хакеры могут иметь полный доступ ко всему, что находится на телефонах пользователей WhatsApp", — написал Дуров в собственном Telegram-канале.

В сообщении также уточняется, что уязвимость мессенджера было обнаружена неделю назад.