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TikTok ввел запрет на ‘белый национализм " и "дезинформацию" о евреях

Приложение для обмена видео TikTok расширило правила, запрещающие разжигание ненависти, и удалит "множество про-белого и антиеврейского контента".

TikTok ввел запрет на ‘белый национализм " и "дезинформацию" о евреях

В обновлении своих "руководящих принципов сообщества", объявленном в официальном блоге, TikTok заявила, что удалит контент, связанный с "белым национализмом, теорией геноцида белых" и такие движения, как "идентитаризм и мужское превосходство."

Кроме того, компания заявила, что запретит "дезинформацию и вредные стереотипы о еврейских, мусульманских и других общинах".

"Запрет, — написано в блоге, — будет включать в себя дезинформацию о известных еврейских лицах и семьях, которые используются для распространения антисемитизма."

Хотя в посте не указано имя, "известные еврейские личности и семьи", вероятно, включают миллиардера либерального финансиста Джорджа Сороса и семью банкиров Ротшильдов, которые являются популярными мишенями заговорщиков-пользователей TikTok, согласно отчету Independent.

Решение о том, какой контент будет классифицирован как "антисемитский", по версии RT, вероятно, окажется трудным для цензоров TikTok.

"Власть и политическое влияние Сороса, например, хорошо документированы, однако его защитники часто обвиняли критиков в антисемитизме. Точно так же определение "белого национализма" постоянно меняется и может означать что угодно — от поддержки Кавказского этноса до поддержки президента Дональда Трампа", — пишет издание.

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