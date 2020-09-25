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TikTok признал, что удалил сотни видео по требованию российских властей

Администрация принадлежащего китайской компании приложения для социальных сетей TikTok удалило сотни видеороликов по просьбе российского правительства.

TikTok признал, что удалил сотни видео по требованию российских властей
  • Из 711 фрагментов контента, удаленных приложением в 2020 году по правительственным запросам, 296 поступили из Москвы.

Тео Бертрам, директор TikTok по связям с правительством и публичной политике в Европе, объяснил, что компания всегда выполняет действительные юридические запросы, когда это применимо.

"Я думаю, что российский закон ужасен, и я думаю, что наше сообщество тоже, - сказал Бертрам депутатам британского парламента, - но мы, к сожалению, должны выполнять юридические запросы в стране, в которой мы работаем, будь то Великобритания или Россия."

Согласно последним отчетам компании о прозрачности, в первой половине 2020 года по всему миру было удалено 104 543 719 видеороликов за нарушение руководящих принципов или условий предоставления услуг.

Наиболее распространенными причинами удаления были

  • нагота взрослых и сексуальная активность - 30,9%,
  • безопасность несовершеннолетних - 22,3%,
  • незаконная деятельность и регулируемые товары - 19,6%.

К слову, ранее оппозиционное, связанное с Pussy Riot СМИ Mediazona утверждало, что Россия вынудила TikTok удалить видео из-за ЛГБТ-контента, но впоследствии компания это опровергла.

"TikTok действительно удалил более 250 видеороликов в России по просьбе властей, но эти видеоролики не имеют никакого отношения к ЛГБТ-людям", - говорится в заявлении TikTok.

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