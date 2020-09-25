Администрация принадлежащего китайской компании приложения для социальных сетей TikTok удалило сотни видеороликов по просьбе российского правительства.
Тео Бертрам, директор TikTok по связям с правительством и публичной политике в Европе, объяснил, что компания всегда выполняет действительные юридические запросы, когда это применимо.
"Я думаю, что российский закон ужасен, и я думаю, что наше сообщество тоже, - сказал Бертрам депутатам британского парламента, - но мы, к сожалению, должны выполнять юридические запросы в стране, в которой мы работаем, будь то Великобритания или Россия."
Согласно последним отчетам компании о прозрачности, в первой половине 2020 года по всему миру было удалено 104 543 719 видеороликов за нарушение руководящих принципов или условий предоставления услуг.
Наиболее распространенными причинами удаления были
- нагота взрослых и сексуальная активность - 30,9%,
- безопасность несовершеннолетних - 22,3%,
- незаконная деятельность и регулируемые товары - 19,6%.
К слову, ранее оппозиционное, связанное с Pussy Riot СМИ Mediazona утверждало, что Россия вынудила TikTok удалить видео из-за ЛГБТ-контента, но впоследствии компания это опровергла.
"TikTok действительно удалил более 250 видеороликов в России по просьбе властей, но эти видеоролики не имеют никакого отношения к ЛГБТ-людям", - говорится в заявлении TikTok.
YouTube объявил о запуске сервиса коротких видео, как в TikTok
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.