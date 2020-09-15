YouTube объявил о запуске сервиса коротких видео, как в TikTok

YouTube запускает новый сервис коротких видео, получивший название Short, который сможет конкурировать в социальных сетях с TikTok.

Об этом сообщается в распространённом заявлении платформы технологического конгломерата Alphabet Inc.

"Short — сервис коротких видео продолжительностью не более 15 секунд, предназначенных для творческих пользователей и художников, которые хотят записывать запоминающийся контент, не используя ничего, кроме своих мобильных телефонов", — говорится в объявлении.

YouTube планирует начать тестирование этой функции в Индии уже на этой неделе, а затем расширить Short "до большего количества стран в ближайшие месяцы" по мере улучшения и добавления дополнительных функций.

На данный момент есть только одна версия для Android, но вскоре она также выпустит одну для устройств iOS.