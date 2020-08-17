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Найден ген, который поможет в лечении рассеянного склероза

Наука

У людей, больных рассеянным склерозом, возникает мышечный тремор, также они не могут держать равновесия. Учёные из Каролинского института определили ген Gsta4, способный защитить определенные клетки головного мозга от разрушения.

Данное открытие позволяет утверждать, что в ближайшем будущем можно будет повысить эффективность лечения этого заболевания.

"Взятые вместе, наши результаты особенно интересны по нескольким причинам.

Слишком мало известно о механизмах прогрессирующего рассеянного склероза, под которым я подразумеваю фазу заболевания, при которой олигодендроциты и нейроны в головном мозге умирают без повторного формирования", — сообщил исследователь из отдела клинической неврологии Каролинского института автор-корреспондент Карл Карлстрем.

Нейроны мозга можно сравнить с электрическими проводами, защитные и изолирующие оболочки которых имеют важное значение для их предназначения. Обеспечивающие такую изоляцию клетки получили название олигодендроциты. эти клетки на ранней стадии рассеянного склероза атакует иммунная система.

Учёные изучили возможные механизмы, которые влияют на процесс превращения олигодендроцитов в функциональные клетки, а также на их выживаемость.

Ранее "Правда.Ру" писала о причинах и симптомах рассеянного склероза.

 

 

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