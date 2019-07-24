Рассеянный склероз: причины, симптомы, лечение

Рассеянный склероз (РС) - это нейродегенеративное заболевание, которое повреждает нервы головного и спинного мозга, что приводит к проблемам с движением мышц, равновесием и зрением.

Миелин и рассеянный склероз

Миелин представляет собой вещество, состоящее в основном из липидов, которое образует защитное покрытие вокруг длинных аксональных волокон нервов. Аксон передает нейронные сообщения в форме электрических импульсов, которые перемещаются от одного конца нервной клетки к другому. Известно, что миелиновая оболочка сформирована из олигодендроцита. Олигодендроциты являются наиболее распространенными клетками в ​​центральной нервной системе, процессы только одного олигодендроцита могут изолировать до 50 аксонов.

Миелиновые оболочки вдоль аксона перемежаются щелями, называемыми узлами Ранвье. Поскольку электрический импульс распространяется вдоль возбужденного волокна аксона, электрический импульс не может проходить через устойчивую миелиновую оболочку и движется прямо вдоль аксона, чтобы достичь следующего узла Ранвье. Это обеспечивает линейный поток импульса по нерву.

РС является аутоиммунным заболеванием. Иммунная система организма ошибочно принимает миелиновую оболочку за инородное тело и создает против нее иммунный ответ, отделяя ее от нервных волокон. Это приводит к нарушению нервного сигнала вдоль нервного волокна, которое может замедляться или вообще не передаваться и вызывает симптомы, связанные с демиелинизацией. В конечном итоге сами нервы повреждаются, что приводит к прогрессирующему ухудшению неврологических симптомов.

Симптомы

Некоторые примеры симптомов, наблюдаемых при РС, включают в себя:

Проблемы со зрением: помутнение зрения, двоение в глазах или паралич глазных мышц.

Мышечная жесткость, отсутствие баланса и координации. Также может наблюдаться потеря координации.

Усталость.

Типы рассеянного склероза

Около 80% всех людей с РС имеют рецидивирующую ремиттирующую форму заболевания. У этих людей бывают периоды, когда их симптомы слабо выражены или отсутствуют (ремиссия), за которыми следуют периоды рецидива симптомов.

Рецидивирующая и ремиттирующая форма рассеянного склероза в конечном итоге прогрессирует до вторичной прогрессирующей формы заболевания, где наблюдается ухудшение симптомов и уменьшение или отсутствие периодов ремиссии.

Наименее распространенной формой рассеянного склероза является первичная прогрессирующая форма, которая встречается примерно в 10-15% всех случаев заболевания. При этой форме состояния симптомы ухудшаются с течением времени, а не проявляются внезапными приступами.

Лечение рассеянного склероза

В настоящее время нет лекарств от этого состояния, поэтому лечение направлено на замедление прогрессирования заболевания и облегчение симптомов. РС можно лечить несколькими модифицирующими болезнь лекарствами, которые могут замедлять прогрессирование заболевания, а также уменьшать длительность и тяжесть рецидивов. Некоторые примеры лекарств включают бета-интерферон, сополимер 1 и иммунодепрессанты, такие как митоксантрон и натализумаб.

Фото: img.medpulse.ru

Читайте также:

Наркозависимость: Лечение с нулевым результатом

Потеря памяти: жизнь с чистого листа

Тест: Как вы относитесь к своему здоровью?