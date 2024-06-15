Клубничный компот в кастрюле: нужны только ягоды, вода и сахар, ничего лишнего!

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Компот из клубники: идеальный июньский напиток

Еда

Компот из клубники — это освежающий напиток, который можно приготовить легко и быстро. В этом рецепте нам понадобятся только свежие ягоды клубники, вода и сахар. Заменить сахар при желании можно мёдом или другим подсластителем. Приготовление компота занимает немного времени, и его можно пить сразу же или хранить в холодильнике несколько дней.

Компот из клубники: идеальный июньский напиток
Фото: commons.wikimedia.org by James Gordon is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

  • 3 л воды,
  • 900 г свежей клубники,
  • 200-250 г сахара (по желанию).

Приготовление:

  1. Помойте клубнику и удалите плодоножки. Оставьте ягоды на сито, чтобы стекла лишняя влага.
  2. Положите клубнику в кастрюлю и добавьте воду.
  3. Поставьте кастрюлю на плиту и доведите воду до кипения. Затем уменьшите огонь и варите клубнику на медленном огне в течение 5-7 минут.
  4. По желанию можно добавить сахар для сладости. Перемешайте, чтобы сахар растворился.
  5. Уберите кастрюлю с огня и оставьте компот до полного остывания.
  6. Готовый компот из клубники можно подавать. Охладите его в холодильнике или налейте в стаканы со льдом.

Теперь у вас есть простой и безумно вкусный рецепт компота из свежей клубники. Насладитесь этим освежающим напитком в жаркий летний день или приготовьте его для ваших близких и друзей. Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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