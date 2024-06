Клубничный компот в кастрюле: нужны только ягоды, вода и сахар, ничего лишнего!

Компот из клубники — это освежающий напиток, который можно приготовить легко и быстро. В этом рецепте нам понадобятся только свежие ягоды клубники, вода и сахар. Заменить сахар при желании можно мёдом или другим подсластителем. Приготовление компота занимает немного времени, и его можно пить сразу же или хранить в холодильнике несколько дней.

Фото: commons.wikimedia.org by James Gordon is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic