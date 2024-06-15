Клубничный компот в кастрюле: нужны только ягоды, вода и сахар, ничего лишнего!

Компот из клубники: идеальный июньский напиток

Компот из клубники — это освежающий напиток, который можно приготовить легко и быстро. В этом рецепте нам понадобятся только свежие ягоды клубники, вода и сахар. Заменить сахар при желании можно мёдом или другим подсластителем. Приготовление компота занимает немного времени, и его можно пить сразу же или хранить в холодильнике несколько дней.

Фото: commons.wikimedia.org by James Gordon is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

3 л воды,

900 г свежей клубники,

200-250 г сахара (по желанию).

Приготовление:

Помойте клубнику и удалите плодоножки. Оставьте ягоды на сито, чтобы стекла лишняя влага. Положите клубнику в кастрюлю и добавьте воду. Поставьте кастрюлю на плиту и доведите воду до кипения. Затем уменьшите огонь и варите клубнику на медленном огне в течение 5-7 минут. По желанию можно добавить сахар для сладости. Перемешайте, чтобы сахар растворился. Уберите кастрюлю с огня и оставьте компот до полного остывания. Готовый компот из клубники можно подавать. Охладите его в холодильнике или налейте в стаканы со льдом.

Теперь у вас есть простой и безумно вкусный рецепт компота из свежей клубники. Насладитесь этим освежающим напитком в жаркий летний день или приготовьте его для ваших близких и друзей. Приятного аппетита!