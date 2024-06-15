Клубничный компот в кастрюле: нужны только ягоды, вода и сахар, ничего лишнего!

Компот из клубники — это освежающий напиток, который можно приготовить легко и быстро. В этом рецепте нам понадобятся только свежие ягоды клубники, вода и сахар. Заменить сахар при желании можно мёдом или другим подсластителем. Приготовление компота занимает немного времени, и его можно пить сразу же или хранить в холодильнике несколько дней.
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Ингредиенты:
3 л воды,
900 г свежей клубники,
200-250 г сахара (по желанию).
Приготовление:
Помойте клубнику и удалите плодоножки. Оставьте ягоды на сито, чтобы стекла лишняя влага.
Положите клубнику в кастрюлю и добавьте воду.
Поставьте кастрюлю на плиту и доведите воду до кипения. Затем уменьшите огонь и варите клубнику на медленном огне в течение 5-7 минут.
По желанию можно добавить сахар для сладости. Перемешайте, чтобы сахар растворился.
Уберите кастрюлю с огня и оставьте компот до полного остывания.
Готовый компот из клубники можно подавать. Охладите его в холодильнике или налейте в стаканы со льдом.
Теперь у вас есть простой и безумно вкусный рецепт компота из свежей клубники. Насладитесь этим освежающим напитком в жаркий летний день или приготовьте его для ваших близких и друзей. Приятного аппетита!