Быстрый клубничный пирог на молоке: готовится по типу шарлотки

Пирог с клубникой на молоке: готовится просто, получается нежным и вкусным

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот пирог с клубникой на молоке станет прекрасным вариантом для любителей ягодных десертов. Тесто замешивается быстро и легко, а результатом является мягкое и воздушное изделие. Следуйте простому рецепту ниже, чтобы приготовить этот вкусный пирог.

Фото: flickr.com by @joefoodie is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

2 яйца,

180-200 г обычного сахара,

10 г ванильного сахара,

200 мл молока,

120 мл растительного масла + немного для смазывания формы,

300 г муки ,

1,5 чайной ложки разрыхлителя,

клубника по вкусу.

Приготовление:

Взбейте в миксере яйца, оба вида сахара до получения светлой и пышной массы. Влейте молоко и растительное масло. Просейте муку и разрыхлитель вместе. Всыпьте их в жидкие ингредиенты и снова взбейте до получения однородной консистенции. Помните, что тесто должно быть гуще сметаны. Смажьте форму маслом и посыпьте её немного мукой. Смешайте тесто с нарезанной клубникой и выложите его в форму. Вы также можете просто выложить клубнику сверху. Выпекайте пирог с клубникой в разогретой до 180°C духовке в течение 35-40 минут. После приготовления дайте пирогу немного остыть в форме, а затем аккуратно переложите его на решетку для полного остывания.

Вы можете подавать пирог с клубникой на молоке как тёплым, так и остывшим. При желании, можно посыпать его сахарной пудрой или добавить взбитые сливки. Насладитесь этим сочным и ароматным пирогом в компании чашки чая или кофе. Приятного аппетита!