Быстрый клубничный пирог на молоке: готовится по типу шарлотки

Этот пирог с клубникой на молоке станет прекрасным вариантом для любителей ягодных десертов. Тесто замешивается быстро и легко, а результатом является мягкое и воздушное изделие. Следуйте простому рецепту ниже, чтобы приготовить этот вкусный пирог.
Фото: flickr.com by @joefoodie is licensed under CC BY 2.0.
Ингредиенты:
2 яйца,
180-200 г обычного сахара,
10 г ванильного сахара,
200 мл молока,
120 мл растительного масла + немного для смазывания формы,
300 г муки ,
1,5 чайной ложки разрыхлителя,
клубника по вкусу.
Приготовление:
Взбейте в миксере яйца, оба вида сахара до получения светлой и пышной массы.
Влейте молоко и растительное масло. Просейте муку и разрыхлитель вместе. Всыпьте их в жидкие ингредиенты и снова взбейте до получения однородной консистенции. Помните, что тесто должно быть гуще сметаны.
Смажьте форму маслом и посыпьте её немного мукой. Смешайте тесто с нарезанной клубникой и выложите его в форму. Вы также можете просто выложить клубнику сверху.
Выпекайте пирог с клубникой в разогретой до 180°C духовке в течение 35-40 минут. После приготовления дайте пирогу немного остыть в форме, а затем аккуратно переложите его на решетку для полного остывания.
Вы можете подавать пирог с клубникой на молоке как тёплым, так и остывшим. При желании, можно посыпать его сахарной пудрой или добавить взбитые сливки. Насладитесь этим сочным и ароматным пирогом в компании чашки чая или кофе. Приятного аппетита!
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