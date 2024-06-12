Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Яичный желток способен защитить от склероза
Алсу и Ян Абрамов разводятся: что станет с их имуществом и детьми?
Из-за жилищного кризиса ирландцы живут в родительском доме чуть ли не до 40 лет
Как самостоятельно вырастить абрикос
Что делать, если потерян ключ от автомобиля: советы и рекомендации
7 упражнений, чтобы укрепить подколенные связки
Science: запахи в первую неделю жизни помогают развиться осязанию
Лимонный скраб для тела: витаминный уход прямо из вашей кухни
Туристам напомнили о мерах безопасности на воде
Быстрый клубничный пирог на молоке: готовится по типу шарлотки

Пирог с клубникой на молоке: готовится просто, получается нежным и вкусным

1:48
Еда

Этот пирог с клубникой на молоке станет прекрасным вариантом для любителей ягодных десертов. Тесто замешивается быстро и легко, а результатом является мягкое и воздушное изделие. Следуйте простому рецепту ниже, чтобы приготовить этот вкусный пирог.

Пирог с клубникой на молоке: готовится просто, получается нежным и вкусным
Фото: flickr.com by @joefoodie is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

  • 2 яйца,
  • 180-200 г обычного сахара,
  • 10 г ванильного сахара,
  • 200 мл молока,
  • 120 мл растительного масла + немного для смазывания формы,
  • 300 г муки ,
  • 1,5 чайной ложки разрыхлителя,
  • клубника по вкусу.

Приготовление:

  1. Взбейте в миксере яйца, оба вида сахара до получения светлой и пышной массы.
  2. Влейте молоко и растительное масло. Просейте муку и разрыхлитель вместе. Всыпьте их в жидкие ингредиенты и снова взбейте до получения однородной консистенции. Помните, что тесто должно быть гуще сметаны.
  3. Смажьте форму маслом и посыпьте её немного мукой. Смешайте тесто с нарезанной клубникой и выложите его в форму. Вы также можете просто выложить клубнику сверху.
  4. Выпекайте пирог с клубникой в разогретой до 180°C духовке в течение 35-40 минут. После приготовления дайте пирогу немного остыть в форме, а затем аккуратно переложите его на решетку для полного остывания.

Вы можете подавать пирог с клубникой на молоке как тёплым, так и остывшим. При желании, можно посыпать его сахарной пудрой или добавить взбитые сливки. Насладитесь этим сочным и ароматным пирогом в компании чашки чая или кофе. Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Зачем петунии нужно бережное обращение и почему нельзя срывать у неё цветы

Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.

Как неправильное удаление цветков может навредить петунии
Rare Earths Norway: В Норвегии найдено месторождение редкоземельных металлов
Норвегия может стать площадкой европейской цепочки создания стоимости редкоземельных элементов
Какой корм выбрать кошке: назван лучший вариант
Как ускорить процесс компостирования: 2 главные ошибки, которые мешают
ВСУ смогут использовать истребители F-16 на Украине, если разрешат ВКС РФ Дмитрий Плотников Макрон разваливает проукраинскую "партию войны" в Европе Любовь Степушова Московские юродивые: моральные авторитеты и святые старой столицы Сергей Лебедев
Мировая экономика, возглавляемая США, терпит крах
Головки чеснока пойдут в рост: в середине июня проведите эту важную подкормку
Почему голубика плохо растёт? Основные причины и решение проблемы
Почему голубика плохо растёт? Основные причины и решение проблемы
Последние материалы
Яичный желток способен защитить от склероза
Алсу и Ян Абрамов разводятся: что станет с их имуществом и детьми?
Из-за жилищного кризиса ирландцы живут в родительском доме чуть ли не до 40 лет
Как самостоятельно вырастить абрикос
Что делать, если потерян ключ от автомобиля: советы и рекомендации
7 упражнений, чтобы укрепить подколенные связки
Science: запахи в первую неделю жизни помогают развиться осязанию
Пирог с клубникой на молоке: готовится просто, получается нежным и вкусным
Лимонный скраб для тела: витаминный уход прямо из вашей кухни
Туристам напомнили о мерах безопасности на воде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников