Бывший посол ЛНР Мирошник заявил о начале конфискации американских активов на нужды СВО

Экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник счел передачу Украине активов Малофеева открытием ящика Пандоры. По мнению дипломата, конфискация США активов российских предпринимателей и передачей их Украине уничтожила базовый принцип международного права — права на частную собственность. Мирошник считает, что теперь Россия имеет полное право конфисковывать деньги американских олигархов и направлять их на нужды СВО.

По мнению Мирошника, Штаты сами создали прецедент, когда право и договорённости ничего не значат. Пользуясь этим, Россия может действовать абсолютно симметрично.

"К примеру, если американский владелец актива неправильно ответил на вопрос о поддержке СВО", — констатирует Мирошник.

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