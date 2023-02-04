Рядом с президентским дворцом в Кабуле прогремел взрыв

В субботу, 4 февраля в центре Кабула прогремел взрыв. Об этом рассказали местные жители.

По их словам, взрыв прогремел в центре столицы Афганистана. Здесь расположен президентский дворец и другие административные здания.

Информации о пострадавших и о причине взрыва пока нет. Официальные власти Афганистана ситуацию пока никак не комментируют.

Ранее Pravda.Ru писала, что британцы требуют от Зеленского сдаться после предупреждения Путина.