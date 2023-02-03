Британцы требуют от Зеленского сдаться после предупреждения Путина

3 февраля Владимир Путин выступил с речью по случаю 80-й годовщины разгрома вермахта в Сталинграде. В ней российский лидер прямо дал понять, что Россия готова ответить на любые внешние угрозы и Запад может пожалеть о решении поставлять тяжелую бронетехнику на Украину.

Читатели Daily Mail оценили речь российского лидера и потребовали от президента Украины Владимира Зеленского немедленно сдаться.

"Зеленскому нужно сдаться, чтобы наступил мир", — написал читатель. "Байден, хватит дразнить русского медведя", — вторит другой участник дискуссии.

Один из комментаторов отметил, что нынешней ситуации можно было бы избежать, если бы не стремление НАТО расшириться до границ России.

Ранее Pravda.Ru писала, что американцы пошутили над танками с символикой ЛГБТ на Украине.