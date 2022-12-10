Слуцкий: больше всех в проекте "антиРоссия" потеряла Германия

Разрыв отношений с Россией сильнее всего ударил по Германии, заявил лидер ЛДПР и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. По его словам, в проекте "антиРоссия" Берлин потерял миллиарды долларов.

Берлин во главе с канцлером Олафом Шольцем без колебаний начал разрывать все отношения с российской стороной, выводить бизнес из нашей страны и накачивать Украину оружием, что привело к плачевному экономическому положению, подчеркнул депутат.

"Одной из самых "потерявших" европейских стран в проекте "антиРоссия" стала… Германия. Именно ФРГ пожертвовала миллионами евро прибыли от разрыва бизнес-контактов с Россией, в том числе с треском "вылетев в трубу" с "Северным потоком 2", — пояснил политик.

Он подчеркнул, что попытки Берлина поддержать Украину оказались провальными. Экономика Незалежной стала нежизнеспособной. Кроме того, разыгранный сценарий "Минских соглашений" ударил по всей Европе.

"Вот в этом весь коллективный Запад. Все обещания и "гарантии" с фигой в кармане. Ещё и Россию обложили санкциями за невыполнение Минска-2, стороной которого мы никогда не были. А сами?", — резюмировал депутат.

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