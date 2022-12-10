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Times: США прекратили требовать от Киева не бить по территориям РФ

Мир

Американские власти прекратили призывать Киев не наносить удары по территории России, заявили источники в Пентагоне. Согласно информации, якобы бить или нет по российским землям, решает исключительно Украина.

По словам источника, Пентагон настаивает лишь на соблюдении международных законов войны, так как поставляет Киеву оружие.

"Мы не говорим Киеву: "Не наносите ударов по русским (в России или Крыму)". Мы не можем говорить им, что делать. Им решать, как они применяют своё оружие. Однако когда они используют поставленное нами оружие, мы настаиваем лишь на том, чтобы украинские военные следовали международным законам войны", — пишет Times со ссылкой на источник в Пентагоне.

Кроме того, как уточнил собеседник британского издания, Киев всё чаще призывают соблюдать Женевские конвенции.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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