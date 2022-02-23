Политолог о том, почему бессмысленны любые переговоры России и Запада

Политолог Фёдор Бирюков считает, что в настоящее время любые переговоры России и Запада бессмысленны, поскольку нашу страну "априори выставляют "агрессором"".

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отказывается от встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, которая должна была пройти 24 февраля. Соответственно, не будет и саммита президентов России и США.

"Мы никогда не будем полностью закрывать дверь дипломатии, и я не думаю, что госсекретарь поступил таким образом. Но развивая то, что он (Энтони Блинкен — Ред.) сказал — дипломатия не принесет успеха, если Россия не изменит свой курс. Он сказал, что было бы неправильно проводить такую встречу со своим коллегой, министром (иностранных дел РФ Сергеем) Лавровым. Изначально планировалось, что любой контакт с президентом (России Владимиром) Путиным последует после этого. Так что на данный момент ничего такого не планируется", — заявила официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, что должно произойти, чтобы США вновь вернулись к рассмотрению вопроса о встрече лидеров, Псаки ответила, что Россия должна пойти на деэскалацию, сообщает ТАСС.

Комментируя возможность переговоров, Фёдор Бирюков отметил: "Главное условие, что "Россия не вторгнется на Украину", уже вызывает серьезные сомнения в намерениях Запада".

"Учитывая фейковый характер самой этой концепции, под "вторжением" может пониматься что угодно. При этом Запад никак не реагирует на вполне реальные боевые действия со стороны Киева", — цитирует эксперта telegram-канал "Незыгарь".

"Макрон и Байден как бы демонстрируют миротворческий настрой, но на деле поддерживают киевский милитаризм. А Россию априори выставляют "агрессором". В таком контексте любые переговоры Москвы с Западом представляются заранее бессмысленными", — подчеркнул Бирюков.

"Ведь изначальная позиция Запада — осуждение России, обвинение ее в военной агрессии. Когда на деле все обстоит прямо наоборот. Факт признания Россией ДНР и ЛНР создал принципиально новую геополитическую ситуацию, в которой Россия выступает с позиции силы и правды", — уверен политолог.