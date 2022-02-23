США отменили встречу между госсекретарем Энтони Блинкеном и главой российского МИД Сергеем Лавровым, запланированную на четверг в Женеве. Повод — признание РФ ЛДНР, которое США называют "вторжением” на Украину.
"Теперь, когда мы видим, что вторжение начинается, и Россия ясно дала понять о своем полном отказе от дипломатии, нет смысла проводить эту встречу”, — сказал Блинкен во вторник на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, добавив, что официальное уведомление об отмене переговоров российской стороне направлено.
К слову, чуть позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в графике президента США "больше нет саммита с президентом Путиным", хотя окончательно "двери для дипломатии Вашингтон не закрывает".
Напомним, ранее с подачи пресс-службы Елисейского дворца (Франция) сообщалось, что президенты Америки и России согласились с предложением Эммануэля Макрона о необходимости "поговорить тет-а-тет". Предполагалась, что дата переговоров будет назначена после встречи Блинкена и Лаврова.
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Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.