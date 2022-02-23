Госдеп: Блинкен и Байден не желают говорить с Лавровым и Путиным

США отменили встречу между госсекретарем Энтони Блинкеном и главой российского МИД Сергеем Лавровым, запланированную на четверг в Женеве. Повод — признание РФ ЛДНР, которое США называют "вторжением” на Украину.

"Теперь, когда мы видим, что вторжение начинается, и Россия ясно дала понять о своем полном отказе от дипломатии, нет смысла проводить эту встречу”, — сказал Блинкен во вторник на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, добавив, что официальное уведомление об отмене переговоров российской стороне направлено.

К слову, чуть позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в графике президента США "больше нет саммита с президентом Путиным", хотя окончательно "двери для дипломатии Вашингтон не закрывает".

Напомним, ранее с подачи пресс-службы Елисейского дворца (Франция) сообщалось, что президенты Америки и России согласились с предложением Эммануэля Макрона о необходимости "поговорить тет-а-тет". Предполагалась, что дата переговоров будет назначена после встречи Блинкена и Лаврова.