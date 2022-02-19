The Washington Times: единственный удар обеспечит России победу над НАТО

США с "партнерами" лучше не продолжать провоцировать конфликт с Россией, ведь Москве достаточно нанести всего лишь один удар, чтобы одержать победу над НАТО.

Именно такое утверждение в статье американского издания The Washington Times обозревателя Питера Прая. Прай напомнил, что Российская Федерация имеет подавляющее преимущество перед Североатлантическим альянсом в тактическом ядерном оружии. И лишь удар обеспечит Кремлю победу, заявляет эксперт.

"Россия может уничтожить НАТО без третьей мировой войны", — признает издание The Washington Times.

А военный конфликт решит единственная ядерная ЭМИ-боеголовка, полагает аналитик. По его словам, боевые системы России более технологичны, чем системы Запада. Они созданы с расчетом на сверхмалую мощность, а значит, могут использоваться сухопутными, воздушными и морскими силами.

РФ может применить электромагнитное оружие на высоте 70 километров над штаб-квартирой Блока в Брюсселе. Это непременно выведет из строя электрические сети и парализует всю структуру Альянса от Британии до Польши, подытожил американский эксперт.