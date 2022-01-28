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Автор Александр Шторм

Какие страны защитят РФ в войне с США и НАТО — список

Мир

Запад ждёт, когда Россия начнёт войну с Украиной — по сути, американские политики сделали для этого всё. Но кто же встанет за спиной РФ и будет "подавать патроны"?

Какие страны защитят РФ в войне с США и НАТО — список

В ответ на недружественные действия Россия разместила около 120-170 тысяч военнослужащих на своей границе с Украиной. Англосаксонские страны считают вероятным, что российский президент Владимир Путин "спровоцирует войну с США и НАТО".

Президент США Джозеф Байден предупредил, что это будет "крупнейшее вторжение со времён Второй мировой войны". По его словам, оно "изменит мир". Если тот, конечно, не сгорит в ядерном огне…

Альянс НАТО продолжает накачивать Украину истерикой и оружием. США и Великобритания передали Киеву 90 тонн "летальной помощи" и противотанковые ракеты малой дальности для самообороны.

То есть у Украины есть пусть и совсем условные, но союзники.

За Россию же, как минимум, выступят члены ОДКБ.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) действует подобно НАТО и включает в себя бывшие советские республики.

Шесть стран, входящих в ОДКБ просто обязаны включиться в процесс защиты России в случае полномасштабной войны. Они подписали документы, в которых пообещали это "в абсолютном режиме".

Напомним список стран ОДКБ:

  • Россия,
  • Армения,
  • Белоруссия,
  • Казахстан,
  • Киргизия,
  • Таджикистан.

Кстати, Россия, согласно договору, недавно отправляла войска в Казахстан, чтобы помочь правительству Казахстана справиться с массовыми беспорядками. Так что не исключено, что Казахстан аналогичным образом окажет военную помощь союзнику. Само собой, по требованию.

Россия имеет давние тёплые отношения с Кубой. Президент Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель недавно обсудили "стратегическое партнёрство" и обязались "укреплять двусторонние отношения".

Запад по этому поводу тут же сделал вывод, что Куба может встать на сторону России в конфликте, позволив России развернуть войска (или даже ядерные ракеты), чтобы угрожать США в случае нарастания напряжённости вокруг Украины.

Заместитель министра иностранных дел Москвы Сергей Рябков заявил российскому телеканалу RTVI, что не может "ни подтвердить, ни исключить" возможность отправки Россией военной техники на Кубу, если США и их союзники не прислушаются к требованиям Москвы.

Но в прессе уже заговорили о том, что разговор с кубинскими представителями прошёл на фоне возможного начала процедуры вхождения в ОДКБ

  • Кубы,
  • Венесуэлы
  • и Никарагуа.

Автор проекта "Мадам Секретарь" приводит у себя вчерашнее заявление Посла России в Венесуэле Сергея Мелика-Багдасарова: "Венесуэла окажет военную помощь России в случае обострения с США. Безусловно. С тех самых первых минут истерики, которая случилась после слов заместителя министра иностранных дел Сергея Алексеевича Рябкова на Западе, в Америке, мне звонили венесуэльские политики и члены кабинета министров".

Посол РФ с ними встречался — и они "говорили о своей однозначной и "вообще без колебаний" поддержке, поскольку сами прошли всё это и проходят вместе с нами".

Ну и главное. Эксперты считают, что крупнейшая экономика мира, ядерная сверхдержава — Китай — в феврале-2022 образует с РФ военный союз. Хотя даже без него Китай уже обещал "поддержать Россию в полной мере" в конфронтации с Западом.

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Война с Украиной в 2022 году: Самый актуальный прогноз
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато куба китай украина армения киргизия никарагуа венесуэла казахстан белоруссия таджикистан сергей рябков владимир путин мигель диас-канель
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