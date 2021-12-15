"Биполярочка": экс-глава офиса президента Украины поставил диагноз Зеленскому

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан считает, что у руководителя страны Владимира Зеленского биполярное расстройство личности. Об этом он заявил во время передачи "В гостях у Гордона".

Политик подчеркнул, что заподозрил наличие такой проблемы у лидера Украины во время его недавней большой пресс-конференции.

"Маниакально-депрессивный психоз. Биполярочка. Это не болезнь, это расстройство. То, что было на пресс-конференции, — это биполярочка маниакальная. Ты чем-то заряжен, вот есть идея, которая тебе дороже жизни: "Я — президент, самый главный тут. Меня все должны слушать", — сказал Богдан, отвечая на вопрос Дмитрия Гордона.

Ранее на пресс-конференции Зеленский сообщил, что до него дошли сведения о подготовке на Украине государственного переворота. Он утверждал: незаконные действия запланированы на 1 декабря. Именно тогда в СМИ появилась информация о возможном объявлении военного положения на территории государства.

Однако в первый день зимы никто так и не предпринял попытку госпереворота.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.