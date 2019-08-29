Какие психические заболевания передаются по наследству

Специалисты в области генетики провели анализ заболеваний, передающихся по наследству. Подобные вопросы больше всего интересуют молодых родителей. Передача расстройств осуществляется из-за нарушения в генетическом строении.

Как оказалось, достаточно иметь одного родственника в семье, страдающего психическим заболеванием, чтобы подобное могло появиться по наследственным признакам. Для расчета появления психического расстройства существует коэффициент наследственного риска. Чем выше показатель, тем больше шансов на унаследование расстройства.

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Коэффициенты расставляются в соответствии с заболеванием. Так, например, шизофрения имеет показатель наследственного риска в 9 баллов, а хорея Гентингтона - 5 000. Тем не менее расстройства психики связаны и с внешними причинами.

К внешним причинам относятся черепно-мозговые травмы и другие травмирующие события. Таким образом, вероятность унаследования болезни может быть низкой даже если один из родственников был болен расстройством психики.

Врачи выяснили, что вероятность заболевания психическими расстройствами зависит от еще двух показателей: количество психически больных родственников и степень родства.

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Как оказалось, наибольшая вероятность передачи психических заболеваний наблюдается у близнецов. Далее по иерархии идет первая степень родства. При этом у второй группы родственников риск передачи заболеваний существенно снижается.

Так, например, если оба родителя были больны шизофренией, то вероятность возникновения болезни у ребенка составляет 46%. Если болен только один родственник первой степени, то вероятность передачи - 13%. Если же заболевание было только у второй степени родственников, то вероятность передачи составляет всего 5%. Если вся семья здорова, то шанс заболеть шизофренией по наследственным признакам - 1%.

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Специалисты в области генетики выделили 3 группы заболеваний, чаще всего передающихся по наследственным признакам. На первом месте среди самых распространенных заболеваний находятся нарушения развития психики детей.

В группу таких заболеваний входят:

синдром недостатка внимания с гиперактивностью;

дислексия (отсутствие способности читать и воспринимать речь с текста);

аутизм.

Следующее распространенное заболевание, передающееся по наследству - шизофрения. Представляет собой психическое заболевание, выраженное неадекватным поведением. Шизофрения на первых стадиях может проявляться в 20 лет.

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Передача шизофрении по наследственности во многом зависит от второстепенных факторов: инфекции, осложненные роды, психоэмоциональные последствия.

Другое также сильно распространенное заболевание, передаваемое по наследству - биполярное расстройство. Другими словами, это психоз, выраженный в виде агрессии и неадекватного поведения.

Врачи также говорят, что по наследству может передаваться болезнь Альцгеймера. Обычно она появляется после 65 лет. Характерные симптомы заболевания - забывчивость и ослабленная концентрация. В болезни Альцгеймера практически основную роль играет наследственный фактор.

Согласно мнению экспертов по наследству могут передаваться эпилепсия и алкогольная зависимость. Также было выяснено, что по наследственному признаку передается синдром Дауна, «кошачьего крика», синдром Клайнфельтера и деменция.

Чтобы избежать опасений перед тем, как завести семью, врачи советуют провести медико-генетическую экспертизу. Только таким методом можно более точно определить вероятность передачи психических заболеваний.

Фото: tolknews.ru

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