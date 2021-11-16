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Politico: Байден трижды отклонял пакет санкций против России в 2021 году

Политика

Президент США Джо Байден трижды в 2021 году отказывался утверждать пакет санкций, направленных против России, пишет Politico.

Politico: Байден трижды отклонял пакет санкций против России в 2021 году

Двое бывших американских чиновников рассказали, что Совет национальной безопасности США неоднократно предлагал Байдену принять новые санкции, однако каждый раз президент заявлял, что запреты являются недостаточно жёсткими.

"Представители Совета национальной безопасности обращались к Байдену с пакетом санкций против РФ, он трижды отправлял документ им обратно", — сказано в материале.

Один из экс-чиновников предположил, что глава США на самом деле не хотел причинять вред российским партнёрам. По его словам, Байден настаивал на том, чтобы предлагаемые запреты были "умными" и хорошо продуманными.

Бывший сотрудник президентской администрации считает, что американский лидер до сих пор ищет адекватные способы для изменения политики и поведения Кремля.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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