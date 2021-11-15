Лукашенко подтвердил намерение дать ответ на новые санкции ЕС

Власти Белоруссии дадут ответ в случае введения Евросоюзом новых санкций против страны, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Санкциями пугают. Хорошо, посмотрим. Они думают, что я буду шутить, что я ляпнул языком и все. Ничего подобного. Мы будем защищаться. Все, дальше нам отступать некуда", — цитирует главу государства БелТА.

Президент напомнил, что ЕС планирует ввести очередной санкционный пакет против Белоруссии в связи с якобы развязанным ею миграционным кризисом. При этом Лукашенко подчеркнул, что Минск не причастен к ситуации с мигрантами.

"Организовывать миграционный поток через Беларусь — это себе дороже. Мы никогда этим не занимались и заниматься не намерены", — заявил глава республики.

Ранее Лукашенко заявил о возможности перекрытия транзита газа в Европу по газопроводу Ямал — Европа в случае введения ЕС новых санкций в отношении республики.

Президент пригрозил также возможным перекрытием транзита по дорогам Белоруссии для транспорта ЕС.

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