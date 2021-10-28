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Жириновский призвал отобрать парламентский статус у КПРФ, СР и "Новых людей"

Политика

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал признать утратившими статус парламентской партии КПРФ, "Справедливую Россию — За правду" и "Новых людей" за их позицию по поводу бюджета страны.

Жириновский призвал отобрать парламентский статус у КПРФ, СР и "Новых людей"

КПРФ и "Справедливая Россия — За правду" сообщили, что депутаты их фракций не будут голосовать за финансовый документ. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев также усомнился в поддержке проекта бюджета.

Жириновский заявил, что в КПРФ и СР — ЗП "сидят миллиардеры", которые выступают против бюджета, направленного на борьбу с бедностью. Политик призвал их считать свои деньги, а не бюджетные.

Лидер ЛДПР обвинил депутатов фракции "Справедливая Россия — За правду" в том, что они поддерживают президента России Владимира Путина, но при этом выступают против кабмина.

Жириновский напомнил, что справедливороссы получают заработную плату, квартиры и дачи из бюджета, а коммунистам выделяется на содержании партии 1,5 миллиарда рулей. Политик призвал КПРФ и СР — ЗП отказаться от всех денег.

"Получают все от государства, но пытаются его растормошить. Не нужен бюджет? Тогда убирайтесь… отсюда! Предлагаю признать утратившими статус парламентской партии КПРФ, "Справедливую Россию" и "Новых людей", — цитирует Жириновского РИА Новости.

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Жириновский пошел против Путина — скандальная речь лидера ЛДПР
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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