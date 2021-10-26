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Жириновский признался, что сделал уже шесть доз вакцины против коронавируса

Россия

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский признался, что получил шесть доз вакцины против новой коронавирсной инфекции. Обо всех прививках политик рассказал РИА "Новости".

Жириновский признался, что сделал уже шесть доз вакцины против коронавируса

"Я был одним из первых в России, кто сделал вакцинацию от коронавируса. Первый укол "Спутник V" мне сделали еще в начале сентября 2020 года", — отметил Жириновский.

Через несколько месяцев уровень антител у политика снизился, поэтому врачи рекомендовали сделать "Спутник Лайт".

"Потом лечащий врач рекомендовал закрепить эффект назальным спреем-прививкой, тоже от "Спутник", — добавил лидер ЛДПР.

На этом Жириновский не остановился — в конце лета он сделал два укола вакциной "КовиВак" от Центра им. Чумакова. При этом политик утверждает, что все прививки он переносил хорошо без температуры.

Ранее стало известно, что за три дня до введения локдауна многие москвичи решили пройти вакцинацию от коронавируса. В связи с этим в некоторых учреждениях образовались очереди.

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Вакцина от коронавируса - капли в нос
Автор: Валентина Севрюгина
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