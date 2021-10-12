Жириновский: 11 депутатов Госдумы нового созыва попали в больницу из-за COVID-19

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что 11 депутатов Государственной Думы восьмого созыва проходят курс лечения в больницах. У них подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция".

По словам Жириновского, Земля нуждается в тотальной дезинфекции. Он также подчеркнул, что в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой все граждане РФ обязаны носить средства индивидуальной защиты.

"Пять депутатов умерли, 11 еще не вошли в здание Думы, а уже в больнице", — отметил лидер ЛДПР.

Он уточнил, что всех заболевших отвезли в медучреждения на автомобилях скорой помощи. Жириновский потребовал не допускать в Госдуму людей, которые не привились от COVID-19, передает ТАСС.

Добавим, сегодня, 12 октября, депутаты Госдумы нового созыва поучаствуют в первом пленарном заседании, на котором выберут председателя палаты, его замов, а также глав комитетов.

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