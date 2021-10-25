Перед локдауном москвичи массово отправились на вакцинацию от COVID-19

За три дня до введения локдауна многие москвичи решили пройти вакцинацию от коронавируса. В связи с этим в некоторых учреждениях образовались очереди.

Так, неподалёку от станции метро "Пражская" у прививочного пункта в торговом центре "Коламбус" скопилась толпа примерно из 40 человек, передаёт РИА Новости.

Один из посетителей поделился, что пришёл получить вакцину через 30 минут после открытия ТЦ, однако уже тогда возле медицинского кабинета была очередь из 30 человек. Сам мужчина зашёл в пункт спустя более часа ожидания.

При этом в очередях возле кабинетов вакцинации не соблюдается необходимая социальная дистанция.

Некоторые москвичи вступают в конфликты из-за низкой скорости оказания медицинских услуг, однако большинство посетителей спокойно проводят время в мобильных телефонах.

С 28 октября по 7 ноября мэр Москвы Сергей Собянин ввёл нерабочие дни. В этот период в столице будут работать лишь продуктовые магазины и аптеки.

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