Путин поручил обеспечить привитых россиян выходными с сохранением зарплаты

Президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами Правительства поручил руководителям регионов на два дня освобождать сотрудников от работы, которые прошли вакцинацию против COVID-19, а также сохранять им зарплату.

Главы российских регионов должны отчитываться о выполнении данной меры каждый месяц с 15 ноября. Ответственным также назначили председателя Правительства Михаила Мишустина.

"Совместно со сторонами социального партнёрства принятие и реализацию рекомендаций по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против коронавирусной инфекции, двух оплачиваемых выходных дней", — написали на официальном сайте президента России.

Вместе с этим Путин поручил чаще тестировать граждан на заражение коронавирусом и как можно быстрее изолировать их. Президент подчеркнул необходимость увеличивать темпы вакцинации от COVID-19. Лидер РФ выделил следующие группы населения:

привитые ранее;

россияне с хроническими заболеваниями;

пожилые люди старше 60 лет.

Ранее в Иркутской области ввели обязательную вакцинацию для местных жителей старше 60 лет. Также ужесточение мер против коронавируса коснулось бюджетников, студентов, сотрудников торговой сферы и других.

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