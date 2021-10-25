Президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами Правительства поручил руководителям регионов на два дня освобождать сотрудников от работы, которые прошли вакцинацию против COVID-19, а также сохранять им зарплату.
Главы российских регионов должны отчитываться о выполнении данной меры каждый месяц с 15 ноября. Ответственным также назначили председателя Правительства Михаила Мишустина.
"Совместно со сторонами социального партнёрства принятие и реализацию рекомендаций по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против коронавирусной инфекции, двух оплачиваемых выходных дней", — написали на официальном сайте президента России.
Вместе с этим Путин поручил чаще тестировать граждан на заражение коронавирусом и как можно быстрее изолировать их. Президент подчеркнул необходимость увеличивать темпы вакцинации от COVID-19. Лидер РФ выделил следующие группы населения:
Ранее в Иркутской области ввели обязательную вакцинацию для местных жителей старше 60 лет. Также ужесточение мер против коронавируса коснулось бюджетников, студентов, сотрудников торговой сферы и других.
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