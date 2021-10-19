Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал на своём сайте статью "Коронавирус. О домашнем режиме для пожилых, удаленной работе и других решениях", в котором рассказал о новых ограничениях, введённых в связи с распространением COVID-19 в столице.
По словам градоначальника, в сентябре Москва вступила в новый период роста заболеваемости коронавирусом. Количество выявляемых случаев заражения COVID-19 достигло 42 тысяч в неделю, что в четыре раза больше, чем в августе 2021 года. Также увеличилось количество людей, которые попадают в больницы с тяжелой формой коронавируса. В конце лета врачи госпитализировали 400-500 человек в день, а в последнее время — 1200-1500 человек.
Вакцинация привела к тому, что появилась значительная прослойка людей, которые защищены от COVID-19, сообщил мэр. На сегодняшний день пять миллионов москвичей получили первый компонент вакцины.
Однако тревожной остаётся ситуация с заболеваемостью коронавирусом среди старшего поколения, отметил Собянин. В Москве насчитывается три миллиона москвичей в возрасте 60+. Из них прививку сделали лишь 1,14 миллиона человек.
В связи с этим мэр столицы решил принять срочные меры по защите людей старшего поколения:
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