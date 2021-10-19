Собянин ввёл новые ограничения из-за распространения коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал на своём сайте статью "Коронавирус. О домашнем режиме для пожилых, удаленной работе и других решениях", в котором рассказал о новых ограничениях, введённых в связи с распространением COVID-19 в столице.

По словам градоначальника, в сентябре Москва вступила в новый период роста заболеваемости коронавирусом. Количество выявляемых случаев заражения COVID-19 достигло 42 тысяч в неделю, что в четыре раза больше, чем в августе 2021 года. Также увеличилось количество людей, которые попадают в больницы с тяжелой формой коронавируса. В конце лета врачи госпитализировали 400-500 человек в день, а в последнее время — 1200-1500 человек.

Вакцинация привела к тому, что появилась значительная прослойка людей, которые защищены от COVID-19, сообщил мэр. На сегодняшний день пять миллионов москвичей получили первый компонент вакцины.

Однако тревожной остаётся ситуация с заболеваемостью коронавирусом среди старшего поколения, отметил Собянин. В Москве насчитывается три миллиона москвичей в возрасте 60+. Из них прививку сделали лишь 1,14 миллиона человек.

В связи с этим мэр столицы решил принять срочные меры по защите людей старшего поколения:

С 25 октября 2021 г. до 25 февраля 2022 г. москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны отправиться на самоизоляцию по месту постоянного жительства или на садовых участках. От соблюдения самоизоляции освобождаются люди, которые переболели COVID-19 в течение последних 6 месяцев, либо прошли вакцинацию.

Также с 25 октября 2021 г. по 25 февраля 2022 г. московские работодатели обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа работников, а также всех работников старше 60 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Это требование не распространяется на вакцинированных и переболевших работников, а также на сотрудников медицинских организаций, предприятий оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и других стратегических отраслей.

Предприятия и организации, работающие в отрасли сферы услуг, обязаны до 1 января 2022 г. обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников. Вакцинацию первым компонентом необходимо провести до 1 декабря 2021 г.

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