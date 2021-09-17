EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперт заявил о затянутости испытаний совместимости вакцин от гриппа и COVID-19
Актёр Михаил Пореченков подрался в аэропорту Салехарда
Мосгоризбирком опроверг слухи о принуждении сотрудников метро к голосованию
Дочь Кристины Орбакайте снялась в клипе матери
Портал "Независимого общественного мониторинга" атаковали умные холодильники
Полиция с боем задержала подозреваемого в подрыве райотдела в Лисках
Валерий Меладзе подарил Джанабаевой шикарный презент
На Западе нашли причину, почему Google удалила приложение "Навальный"
Собчак показала "красивый" вброс бюллетеней на выборах

Киев призвал мировую общественность не признавать выборы в России

Политика

МИД Украины обратился к миру с призывом бойкотировать результаты российских выборов в Госдуму. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства в пятницу.

Киев призвал мировую общественность не признавать выборы в России

"Призываем иностранные государства решительно осудить незаконные действия РФ, чётко заявить о непризнании результатов выборов на временно оккупированных территориях Украины, усилить политико-дипломатическое давление на Россию путем расширения против неё санкций", — говорится в документе.

Основанием для протеста в Украине назвали "принудительное привлечение к участию в выборах жителей Крыма и Севастополя по выданным им незаконным способом паспортам граждан РФ".

В заявлении также указано, что голоса граждан Украины, проживающих "на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму", существенно исказят результаты выборов в Госдуму России, то есть они "не будут иметь никакой юридической силы".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Россия и Украина: разрыв отношений, которых нет
Автор: Алина Ибрагимова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Эвелина Блёданс показала, как поёт её сын Семён
В Россию может вернуться смертная казнь. Кому и за что
Адвокат рассказал о действиях в случае принуждения к голосованию
В Европе требуют привлечь Россию к ответу из-за дефицита газа
Актёр Михаил Пореченков подрался в аэропорту Салехарда
Эксперт заявил о затянутости испытаний совместимости вакцин от гриппа и COVID-19
Мосгоризбирком опроверг слухи о принуждении сотрудников метро к голосованию
Убийственный символ: Третий рейх изменил свастике и погиб
Киев призвал мировую общественность не признавать выборы в России
Сотрудники РКН добьются объяснений блокировки Мосгоризбиркома в Twitter
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Захарова напомнила Франции о срыве контракта по вертолётоносцам "Мистраль"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала разрыв контракта между Австралией и Францией на создание подлодок, напомнив, что когда-то Париж поступил аналогично, аннулировав сделку с Россией на покупку вертолётоносцев "Мистраль".

Захарова напомнила Франции о срыве контракта по вертолётоносцам "Мистраль"
Чистая логика: Иосиф Дискин назвал имя того, кого Путин готовит "на своё место"
Политика. Новости и аналитика
Чистая логика: Иосиф Дискин назвал имя того, кого Путин готовит "на своё место"
Российский шоу-бизнес
Владимир Машков прокомментировал дебют Бузовой во МХАТе
Политика. Новости и аналитика
Савченко рассказала, почему Зеленский может позавидовать Януковичу
Игорь Буккер Убийственный символ: Третий рейх изменил свастике и погиб Игорь Буккер Вячеслав Шпаковский И вновь почему-то хочется "двустволку"... Вячеслав Шпаковский Ирина Гусакова К чему приведёт раскол среди талибов* Ирина Гусакова
Интересные Новости
Илон Маск отправил на орбиту девушку без ноги
Политика. Новости и аналитика
Литва требует у России сократить добычу рыбы в Балтийском море
В США считают Россию главной военной угрозой в ближайшие годы
Политика. Новости и аналитика
В США считают Россию главной военной угрозой в ближайшие годы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников