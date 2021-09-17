Киев призвал мировую общественность не признавать выборы в России

МИД Украины обратился к миру с призывом бойкотировать результаты российских выборов в Госдуму. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства в пятницу.

"Призываем иностранные государства решительно осудить незаконные действия РФ, чётко заявить о непризнании результатов выборов на временно оккупированных территориях Украины, усилить политико-дипломатическое давление на Россию путем расширения против неё санкций", — говорится в документе.

Основанием для протеста в Украине назвали "принудительное привлечение к участию в выборах жителей Крыма и Севастополя по выданным им незаконным способом паспортам граждан РФ".

В заявлении также указано, что голоса граждан Украины, проживающих "на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму", существенно исказят результаты выборов в Госдуму России, то есть они "не будут иметь никакой юридической силы".

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