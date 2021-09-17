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На Дальнем Востоке явка на выборах составила от 7,7 до 31,5%

Политика

Почти во всех регионах Дальнего Востока завершился первый день выборов. Явка там составила от 7,7 до 31,5%. Участки закрылись во всех регионах Дальнего Востока, кроме Бурятии.

На Дальнем Востоке явка на выборах составила от 7,7 до 31,5%
  • В Приморье к 15.00 (08.00 мск) проголосовали 111 570 избирателей, а в Хабаровском крае — 75 014. В этих регионах явка составила, соответственно, 7,74% и 7,73%.
  • В Еврейской автономной области на участки пришли 15 046 избирателей, обеспечив явку в 12,14%.
  • В Магаданской области явка составила 14,5%, в Приамурье — 8,21%, в Забайкальском крае — 8,7%, в Якутии — 10,07%.

На Чукотке к 20.00 по местному времени успели проголосовать 9 630 человек (явка 31,5%). В Камчатском крае и Сахалинской области явка достигла, соответственно, 16,99% и 13,99%.

Голосование ещё не закончилось в Бурятии. По данным на 15.00 (10.00 мск), там проголосовали 67 507 человек, обеспечив явку в 9,68%.

В этом году выборы будут продолжаться три дня — с 17 по 19 сентября.

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