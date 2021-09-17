Почти во всех регионах Дальнего Востока завершился первый день выборов. Явка там составила от 7,7 до 31,5%. Участки закрылись во всех регионах Дальнего Востока, кроме Бурятии.
На Чукотке к 20.00 по местному времени успели проголосовать 9 630 человек (явка 31,5%). В Камчатском крае и Сахалинской области явка достигла, соответственно, 16,99% и 13,99%.
Голосование ещё не закончилось в Бурятии. По данным на 15.00 (10.00 мск), там проголосовали 67 507 человек, обеспечив явку в 9,68%.
В этом году выборы будут продолжаться три дня — с 17 по 19 сентября.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала разрыв контракта между Австралией и Францией на создание подлодок, напомнив, что когда-то Париж поступил аналогично, аннулировав сделку с Россией на покупку вертолётоносцев "Мистраль".