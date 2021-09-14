Байдена "отключили" и не дали рассказать "что он хочет"

Прямая nрансляция с лидером США проходила в штате Айдахо. Джо Байден высказывался по поводу сильных пожаров и их устранении. Однако в середине вопроса Джорджу Гейслеру из Национальной ассоциации лесоводов президент резко "отключился".

"Одна из вещей, над которой я работал, — это...", - сказал Джо Байден прежде, чем прервалась связь, пишет New York Post.

По мнению авторов заметки, техподдержка Белого дома намерено прервала вещание. Якобы не всегда президенту позволено говорить, то что он думает.

Издание приводит ещё один пример: во время пресс-конференции об эвакуации американцев с территории Афганистана, Байдену в середине речи выключили микрофон. Что хотел сказать лидер США, так и неизвестно.

Сильный пожар бушует в штате Айдахо на северо-западе США. Огнём охвачены больше 50 тысяч акров. По сообщению американских СМИ, власти начали эвакуировать жителей ещё в середине августа. На борьбу с огнём брошены сотни пожарных.

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